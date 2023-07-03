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韓劇必備太陽眼鏡跨界首飾品牌 超華麗聯名新品結合戒指、耳環讓人難忘！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
正在熱播的韓劇「歡迎來到王之國」主角李俊昊就配戴了GENTLE MONSTER太陽眼鏡。圖／Netflix Taiwan提供
正在熱播的韓劇「歡迎來到王之國」主角李俊昊就配戴了GENTLE MONSTER太陽眼鏡。圖／Netflix Taiwan提供

時常成為韓劇中主角為了形塑氣場，而不可缺少的韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER近期曝光與 D'heygere飾品聯名系列新款。以珠寶設計為概念而推出的太陽眼鏡跟光學眼鏡，打破框架將戒指或耳環點綴於鏡框或鏡臂上，高調設計讓人難忘。

GENTLE MONSTER首度和法國首飾品牌D'heygere聯名推出全新眼鏡系列，重新定義眼鏡與珠寶首飾邊界。這一次的合作不是只簡單地把珠寶首飾點綴於鏡框上，而是巧妙地讓珠寶與眼鏡和諧相融。因為D'heygere擅長將生活中平凡的普通原料與物品，以創新的視角，重構為兼具詩意和功能性的設計。與GENTLE MONSTER聯名系列眼鏡，就能看到啟發自耳扣、冠冕和戒指的細節處理，因此不論哪一款的外觀都十分高調且帶有前衛感。

被譽為「大框眼鏡」先驅的時裝品牌EMMANUELLE KHANH也帶來新作。圖／EMMANUELLE KHANH提供
被譽為「大框眼鏡」先驅的時裝品牌EMMANUELLE KHANH也帶來新作。圖／EMMANUELLE KHANH提供

不只GENTLE MONSTER有新款設計，被譽為「大框眼鏡」先驅的時裝品牌EMMANUELLE KHANH也帶來新作。這季所有產品依舊醋酸纖維主體，且皆於法國手工製作完成，呼應品牌的勇敢大膽、挑戰規則精神，經典系列方框，運用鏡框外側的方形與內側的多角形線條形成有趣對比。或是以方框為基礎，特別在尺寸上將鏡框與鏡腳加寬，側面搭配大型18K金字母Logo 裝飾， 藉由Oversized設計與透明框造型將復古與現代融合。另外還有與法國創作歌手Juliette Armaneti合作推出的限定系列，靈感來自於7、80年代的Disco巨星，鏡框設計偏大，之字型的鏡腳細節設計與金屬鍊條營造出舞台張力。

GENTLE MONSTER和法國首飾品牌D'heygere聯名系列太陽眼鏡。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER和法國首飾品牌D'heygere聯名系列太陽眼鏡。圖／GENTLE MONSTER提供

GENTLE MONSTER和法國首飾品牌D'heygere聯名系列光學眼鏡。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER和法國首飾品牌D'heygere聯名系列光學眼鏡。圖／GENTLE MONSTER提供

GENTLE MONSTER和法國首飾品牌D'heygere聯名系列光學眼鏡。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER和法國首飾品牌D'heygere聯名系列光學眼鏡。圖／GENTLE MONSTER提供

EMMANUELLE KHANH聯名Juliette Armaneti太陽眼鏡，15,700元。圖／EMMANUELLE KHANH提供
EMMANUELLE KHANH聯名Juliette Armaneti太陽眼鏡，15,700元。圖／EMMANUELLE KHANH提供

EMMANUELLE KHANH Midnight太陽眼鏡，23,000元。圖／EMMANUELLE KHANH提供
EMMANUELLE KHANH Midnight太陽眼鏡，23,000元。圖／EMMANUELLE KHANH提供

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