韓劇必備太陽眼鏡跨界首飾品牌 超華麗聯名新品結合戒指、耳環讓人難忘！
時常成為韓劇中主角為了形塑氣場，而不可缺少的韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER近期曝光與 D'heygere飾品聯名系列新款。以珠寶設計為概念而推出的太陽眼鏡跟光學眼鏡，打破框架將戒指或耳環點綴於鏡框或鏡臂上，高調設計讓人難忘。
GENTLE MONSTER首度和法國首飾品牌D'heygere聯名推出全新眼鏡系列，重新定義眼鏡與珠寶首飾邊界。這一次的合作不是只簡單地把珠寶首飾點綴於鏡框上，而是巧妙地讓珠寶與眼鏡和諧相融。因為D'heygere擅長將生活中平凡的普通原料與物品，以創新的視角，重構為兼具詩意和功能性的設計。與GENTLE MONSTER聯名系列眼鏡，就能看到啟發自耳扣、冠冕和戒指的細節處理，因此不論哪一款的外觀都十分高調且帶有前衛感。
不只GENTLE MONSTER有新款設計，被譽為「大框眼鏡」先驅的時裝品牌EMMANUELLE KHANH也帶來新作。這季所有產品依舊醋酸纖維主體，且皆於法國手工製作完成，呼應品牌的勇敢大膽、挑戰規則精神，經典系列方框，運用鏡框外側的方形與內側的多角形線條形成有趣對比。或是以方框為基礎，特別在尺寸上將鏡框與鏡腳加寬，側面搭配大型18K金字母Logo 裝飾， 藉由Oversized設計與透明框造型將復古與現代融合。另外還有與法國創作歌手Juliette Armaneti合作推出的限定系列，靈感來自於7、80年代的Disco巨星，鏡框設計偏大，之字型的鏡腳細節設計與金屬鍊條營造出舞台張力。
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