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上市37年首度升級 ASAHI潮流快閃吧南京商圈出擊

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
NEW ASAHI SUPER DRY為了傳達全面升級的品牌活力， 於2023年世界盃橄欖球賽（2023 Rugby World Cup）成為官方贊助商之一。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
NEW ASAHI SUPER DRY為了傳達全面升級的品牌活力， 於2023年世界盃橄欖球賽（2023 Rugby World Cup）成為官方贊助商之一。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

一直以獨特暢快口感，廣受消費者歡迎的日本第一啤酒品牌ASAHI SUPER DRY，今夏迎來上市37年首次全面升級。為了讓台灣消費者品嚐NEW ASAHI SUPER DRY的升級風味，即日起至7月31日止，NEW ASAHI SUPER DRY以「Modern Japan潮流日本」為概念，於台北捷運中山站旁打造「NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧」以及一系列品牌活動，邀請大家一起感受全面升級的暢快新口感。

在「NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧」，消費者除了可以搶先飲用全面升級的NEW ASAHI SUPER DRY現壓生啤酒外，還有乾杯燒肉、鼎旺麻辣鍋、師園鹽酥雞、通庵熟成咖哩，聯手提供經典小食，搭配啤酒更暢快。

快閃吧現場另設VR體驗區，讓你猶如秒飛日本，身歷其境ASAHI SUPER DRY超高規格的生產現場。 活動期間，ASAHI SUPER DRY同步串聯台北南西中山商圈10家精選餐廳，推出啤酒、餐酒組合等多重優惠。若不住台北也不用失望，NEW ASAHI SUPER DRY同步於全台指定餐廳，進行「限時買一送一」與「潮流快閃吧巡迴」等多項活動。

此外，即日起至8月31日止，凡購買ASAHI SUPER DRY系列商品，並憑發票登錄LINE官方帳號集點，即可兌換品牌限量禮盒、高雄洲際酒店住宿劵等多樣好禮，還可加碼抽日本來回機票，送你到東京實際感受潮流日本最前線。

NEW ASAHI SUPER DRY為了傳達全面升級的品牌活力，亦致力於支持體育賽事，繼成為英國曼徹斯特城足球俱樂部、澳洲墨爾本城足球俱樂部、日本橫濱水手足球俱樂部等頂級足球隊的官方贊助商與合作夥伴後，再宣布成為2023年世界盃橄欖球賽(2023 Rugby World Cup)官方贊助商之一，讓全球粉絲在觀看球賽的同時，不忘享受ASAHI SUPER DRY的暢快新口感。

即日起至7月31日止，NEW ASAHI SUPER DRY以「Modern Japan潮流日本」為概念，於台北捷運中山站旁打造「NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧」。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
即日起至7月31日止，NEW ASAHI SUPER DRY以「Modern Japan潮流日本」為概念，於台北捷運中山站旁打造「NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧」。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
NEW ASAHI SUPER DRY瓶身將品牌的經典銀色，以磨砂霧面和光滑亮面交錯呈現，創造多層次的金屬質感。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
NEW ASAHI SUPER DRY瓶身將品牌的經典銀色，以磨砂霧面和光滑亮面交錯呈現，創造多層次的金屬質感。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧」攜手乾杯燒肉、鼎旺麻辣鍋、師園鹽酥雞、通庵熟成咖喱，聯手提供經典小食。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧」攜手乾杯燒肉、鼎旺麻辣鍋、師園鹽酥雞、通庵熟成咖喱，聯手提供經典小食。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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