上市37年首度升級 ASAHI潮流快閃吧南京商圈出擊
一直以獨特暢快口感，廣受消費者歡迎的日本第一啤酒品牌ASAHI SUPER DRY，今夏迎來上市37年首次全面升級。為了讓台灣消費者品嚐NEW ASAHI SUPER DRY的升級風味，即日起至7月31日止，NEW ASAHI SUPER DRY以「Modern Japan潮流日本」為概念，於台北捷運中山站旁打造「NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧」以及一系列品牌活動，邀請大家一起感受全面升級的暢快新口感。
在「NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧」，消費者除了可以搶先飲用全面升級的NEW ASAHI SUPER DRY現壓生啤酒外，還有乾杯燒肉、鼎旺麻辣鍋、師園鹽酥雞、通庵熟成咖哩，聯手提供經典小食，搭配啤酒更暢快。
快閃吧現場另設VR體驗區，讓你猶如秒飛日本，身歷其境ASAHI SUPER DRY超高規格的生產現場。 活動期間，ASAHI SUPER DRY同步串聯台北南西中山商圈10家精選餐廳，推出啤酒、餐酒組合等多重優惠。若不住台北也不用失望，NEW ASAHI SUPER DRY同步於全台指定餐廳，進行「限時買一送一」與「潮流快閃吧巡迴」等多項活動。
此外，即日起至8月31日止，凡購買ASAHI SUPER DRY系列商品，並憑發票登錄LINE官方帳號集點，即可兌換品牌限量禮盒、高雄洲際酒店住宿劵等多樣好禮，還可加碼抽日本來回機票，送你到東京實際感受潮流日本最前線。
NEW ASAHI SUPER DRY為了傳達全面升級的品牌活力，亦致力於支持體育賽事，繼成為英國曼徹斯特城足球俱樂部、澳洲墨爾本城足球俱樂部、日本橫濱水手足球俱樂部等頂級足球隊的官方贊助商與合作夥伴後，再宣布成為2023年世界盃橄欖球賽(2023 Rugby World Cup)官方贊助商之一，讓全球粉絲在觀看球賽的同時，不忘享受ASAHI SUPER DRY的暢快新口感。
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