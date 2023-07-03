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女團IVE成PUMA亞太區品牌代言人 演繹運動套裝、SUEDE鞋 詢問度破表
上個月才來台舉辦粉絲見面會的韓國第四代女團IVE傳來好消息，成為了PUMA的亞太區代言人，這也是繼男團NCT 127後，品牌再度啟用南韓流行偶像團體。 而IVE為主角的形象美照一曝光，她們身上所穿的PUMA運動套裝及SUEDE鞋，也因此詢問度倍增。
韓國第四代女團IVE去年才成軍，出道後的首張正規專輯「Ive IVE」於今年4月正式發行，銷量突破110萬張，而主打歌「I AM」、「Kitsch」更是旋律洗腦，時常在社群短影音中常聽見。有鑒於她們的高人氣與影響力，PUMA便邀請IVE出任品牌的亞太區代言人一職，並表示「她們深受次世代年輕族群喜愛，雙方合作將帶給大家耳目一新的PUMA風貌，並感受IVE前所未見的潮流魅力」。代言人IVE的首波宣傳大片也正式曝光，她們以T7 TRACK JACKET黑色運動服和PUMA SUEDE經典運動鞋造型呈現不同以往的風格，預料又將成為女孩們倣傚的範本。
而提到山系風格穿搭KEEN一定榜上有名，而且在迎接夏季時，品牌將旗下四大經典系列鞋履以新色組合，重新詮釋戶外機能時尚感，還找來對跑步、三鐵與瑜珈等運動投入的名模王麗雅演繹，打破既定印象， 體現品牌精神與生活態度。除了以編織手法打造的UNEEK鞋，推出與ATMOS聯名款之外；兼具攀岩鞋輪廓的JASPER系列本季運用亮眼撞色組合為復古輪廓線條加入吸睛焦點，異材質拼接鞋面與易穿脫機能性的抽繩式鞋帶，亦能夠轉換至生活中穿著。
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