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日本航空辦七夕祈福許願 旅客將心願掛上許願竹

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
搭機旅客在許願福籤寫下心願再掛上許願竹，日航將會空運這些許願福籤至日本仙台大崎八幡宮奉納。記者黃仲明／攝影
搭機旅客在許願福籤寫下心願再掛上許願竹，日航將會空運這些許願福籤至日本仙台大崎八幡宮奉納。記者黃仲明／攝影

國曆7月7日是日本傳統的七夕祭祈福許願日，日本航空今天（3日）提前在桃園機場第2航廈D6候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了許願福籤與許願竹，邀請搭機旅客在許願福籤寫下心願再掛上許願竹，日航將會空運這些許願福籤至日本仙台大崎八幡宮奉納。

日本航空公司副理陳舜君表示，國曆7月7日是日本七夕祭（Tanabata Matsuri），日本各地除舉行熱鬧慶典，也會把寫上心願的紙籤懸掛在竹枝上祈願，日航早上在飛往東京的JL-802班機候機室內舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」及「許願福籤」，由身著日式浴衣的員工協助旅客寫下願望掛上許願竹。日航工作人員指出，仙台八幡宮是在日本最具歷史性、最悠久也最靈驗的寺廟之一。

據了解，今天搭機旅客為139人，隨著疫情後邊境管制解除，旅客們的許願福籤上，除了祈願家人身體健康、賺大錢外，也有許多學子祈求學業順利、甚至出國留學。還是大學生的乘客彭筱涵表示，已經4年多沒有出國了，這次特別報名前往日本參加研習，由於參訪行程規劃得很充實，希望可以順利跟日本人交流，認識學習日本企業文化。

國曆7月7日是日本傳統的七夕祭祈福許願日，日本航空今天提前舉辦七夕祈福許願活動。記者黃仲明／攝影
國曆7月7日是日本傳統的七夕祭祈福許願日，日本航空今天提前舉辦七夕祈福許願活動。記者黃仲明／攝影
國曆7月7日是日本傳統的七夕祭祈福許願日，日本航空今天舉辦七夕祈福許願活動，旅客與活動海報合影。記者黃仲明／攝影
國曆7月7日是日本傳統的七夕祭祈福許願日，日本航空今天舉辦七夕祈福許願活動，旅客與活動海報合影。記者黃仲明／攝影
日本航空今天舉辦七夕祈福許願活動，邀請搭機旅客在許願福籤寫下心願再掛上許願竹。記者黃仲明／攝影
日本航空今天舉辦七夕祈福許願活動，邀請搭機旅客在許願福籤寫下心願再掛上許願竹。記者黃仲明／攝影

日本 七夕

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