日本航空辦七夕祈福許願　旅客將心願掛上許願竹

國曆7月7日是日本傳統的七夕祭祈福許願日，日本航空今天（3日）提前在桃園機場第2航廈D6候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了許願福籤與許願竹，邀請搭機旅客在許願福籤寫下心願再掛上許願竹，日航將會空運這些許願福籤至日本仙台大崎八幡宮奉納。

日本航空公司副理陳舜君表示，國曆7月7日是日本七夕祭（Tanabata Matsuri），日本各地除舉行熱鬧慶典，也會把寫上心願的紙籤懸掛在竹枝上祈願，日航早上在飛往東京的JL-802班機候機室內舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」及「許願福籤」，由身著日式浴衣的員工協助旅客寫下願望掛上許願竹。日航工作人員指出，仙台八幡宮是在日本最具歷史性、最悠久也最靈驗的寺廟之一。