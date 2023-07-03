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out稜角！FENDI秋冬全新經典C'mon包 柔和曲線藏態度

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI受2023-24秋冬女裝系列純粹簡約的線條啟發，運用品牌極致皮件工藝，創作推出C'mon包款。圖／FENDI提供
FENDI受2023-24秋冬女裝系列純粹簡約的線條啟發，運用品牌極致皮件工藝，創作推出C'mon包款。圖／FENDI提供

受秋冬女裝系列純粹簡約的線條啟發，FENDI運用品牌極致皮件工藝，創作出全新的C'mon包款。簡約柔和的包身線條，是由FENDI的專業皮革工匠精心緊密地組合20個零件而成，無可挑剔的完美比例創造出圓潤柔和的廓型，柔美曲線與細微稜角相輔相成，磁扣翻蓋上裝飾同樣光滑邊緣的復古金色金屬FF標誌，共提供中型款、迷你款、以及Nano款三種尺寸選擇。

三種尺寸各有細微又與眾不同的特點：中型FENDI C'mon包獨特構造在於翻蓋使用比包身略長又散發精緻光澤的光面皮革製成，兩側配稱的是粒面皮革；優雅嬌小的迷你尺寸C'mon包，皮革部分完全採用相同的半亮面小牛皮製成，但與中型C'mon包款一樣細節裝飾壓花皮革，並提供一個多功能的後袋。小巧的Nano尺寸C'mon包年輕有趣，是造型裝飾也有一訂的容量，包款背面有一個環，能轉換成掛在腰間的實用腰包。

全系列的FENDI C'mon包均配有可拆可調式的皮革背帶，可斜背也可肩背，固定肩帶的金屬環在打開包包時會變成一個圓形鉚釘，散發龐克氣息。系列包款提供從經典中性米色到白色和黑色的皮革款式，到別具特色的仙克來紫紅色及招牌FF緹花款式。同時，亦有奢華感十足的鱷魚皮革翻蓋款，為洗練精緻的黑色與溫暖白蘭地色增添鮮明華麗的氣息。

FENDI C'mon包Nano黑色鱷魚皮革款，18萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Nano黑色鱷魚皮革款，18萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Nano黑色鱷魚皮革款，18萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Nano黑色鱷魚皮革款，18萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包中型鱷魚皮革包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包中型鱷魚皮革包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包中型米色小牛皮革款，91,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包中型米色小牛皮革款，91,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包中型FF緹花款，91,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包中型FF緹花款，91,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Nano白色小牛皮革款，38,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Nano白色小牛皮革款，38,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Mini咖啡色小牛皮革款，76,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Mini咖啡色小牛皮革款，76,000元。圖／FENDI提供
FENDI秋冬全新C'mon包。圖／FENDI提供
FENDI秋冬全新C'mon包。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Nano尺寸FF緹花款，38,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Nano尺寸FF緹花款，38,000元。圖／FENDI提供
FEND C'mon包Nano尺寸仙克來紫紅色小牛皮革款，38,000元。圖／FENDI提供
FEND C'mon包Nano尺寸仙克來紫紅色小牛皮革款，38,000元。圖／FENDI提供

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