快訊

鐵飯碗生鏽？報考公職人數逐年降 跳出「協和號效應」是唯一出路

0056、00713、00878每月加薪一萬需各存幾張？ 她估這檔成本最低

耍特權？傳指揮搜索炎亞綸住家、派車接送應訊 士林地檢署低調不證實

首次聯名！《老派日曆X呂捷》離家吃走 用腳走台灣400年！填問卷享$100折扣！

聯合新聞網／ 台北訊
老派日曆首次聯名計畫！和歷史補教名師「呂捷」合作，帶你輕鬆認識台灣400年來的發展歷程！圖片提供／聯合線上
老派日曆首次聯名計畫！和歷史補教名師「呂捷」合作，帶你輕鬆認識台灣400年來的發展歷程！圖片提供／聯合線上

老派日曆即將邁入第6年，2024以台灣四百年為主題，首次推出聯名計畫！攜手歷史補教名師「呂捷」，透過詼諧幽默的口吻，每天為你訴說一則歷史小故事，走訪寶島台灣四百年的發展歷程！立即填寫問卷，搶先看精彩設計，還享有$100折扣，將於募資上線第一時間通知你！

自荷蘭人1624年來到台灣，2024將是「開台四百年」！老派日曆精選超過 300 個老報紙版面，重現歷史新聞報導，從澎湖/台南出發，由「呂捷」帶你環島一圈，暢談各個城市的民俗節慶、特色美食、古蹟景點等等，不僅可以深入理解台灣歷史文化，還能帶給你吃喝玩樂的旅遊靈感！

《2024老派日曆》採用一體成型書封支架，放在書桌、床頭櫃、辦公桌，堅固陪伴你365 天！圖片提供／聯合線上
《2024老派日曆》採用一體成型書封支架，放在書桌、床頭櫃、辦公桌，堅固陪伴你365 天！圖片提供／聯合線上

立即填寫《2024老派日曆》問卷，不僅享有$100募資折扣！還能加碼拿時光商號$300優惠券，超過千種復古好物任你挑！

2024老派日曆問卷：https://www.surveycake.com/s/mlG4B

古蹟

延伸閱讀

日本「免費副業」興起！他做無償工一年 換來內線夢想職缺

12星座「玻璃心碎滿地」排行榜！獅子座獨自悲傷、這星座負面情緒強「有如被害妄想症」

超商點特大杯少冰咖啡「不到半杯」他氣炸 員工曝兩種可能

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

相關新聞

out稜角！FENDI秋冬全新經典C'mon包 柔和曲線藏態度

受秋冬女裝系列純粹簡約的線條啟發，FENDI運用品牌極致皮件工藝，創作出全新的C'mon包款。簡約柔和的包身線條，是由F...

學上流社會過品味人生！RIMOWA鋁鎂合金酒箱 台灣也買得到了

豪華旅行裝備品牌RIMOWA從過去到現在，時常替知名人士或應消費者需求，量身打造特殊用途的行李箱款。包括可放置小提琴、或是相機的設計，但通常鮮少會作成市售版本，而且台灣市場幾乎不曾推出過。不過近期RIMOWA卻難得在台上市一款全新的鋁鎂合金單瓶酒箱，讓一般消費者也能體驗上流社會的生活型態。

美食水水千千再創新品牌 攜手全家推「木瓜牛奶」、「椰椰奶奶」霜淇淋

台灣人氣美食YouTuber千千推出「水水灶咖」新品牌，上市即攜手全家便利商店推出3款夏日冰品， 以「水水冰菓室」為主題...

造型超吸睛！台南麻豆星巴克7/5開幕 網喊衝一波朝聖

施工逾1年，星巴克台南麻豆門市即將在7月5日正式開幕，店面實體照也隨之曝光，白色建築外型外觀以文旦樹為概念，帶有幾分未來...

華航攜手義航每周3班飛羅馬 7月18日開航捷克布拉格

中華航空宣布攜手義大利航空（ITA Airway），於CI075/076台北-羅馬航線共用班號，每周3班直飛，採長程航線...

Seiko又來放毒了！升級運動美學 新Speedtimer太陽能計時碼表好欠買

這幾年，Seiko從機械表到石英表的設計緊貼市場喜好，因此每每推出新款總能激起消費者敗家慾望。近期隸屬Seiko Prospex系列下的Speedtimer太陽能計時碼表，就採取了玩家們俗稱「貓熊面」的配置，搭配不同顏色一口氣推出四只，更有專為世界田徑錦標賽而設的紀念限量款，讓人左右為難要下手哪一款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦