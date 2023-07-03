首次聯名！《老派日曆X呂捷》離家吃走 用腳走台灣400年！填問卷享$100折扣！

老派日曆即將邁入第6年，2024以台灣四百年為主題，首次推出聯名計畫！攜手歷史補教名師「呂捷」，透過詼諧幽默的口吻，每天為你訴說一則歷史小故事，走訪寶島台灣四百年的發展歷程！立即填寫問卷，搶先看精彩設計，還享有$100折扣，將於募資上線第一時間通知你！

自荷蘭人1624年來到台灣，2024將是「開台四百年」！老派日曆精選超過 300 個老報紙版面，重現歷史新聞報導，從澎湖/台南出發，由「呂捷」帶你環島一圈，暢談各個城市的民俗節慶、特色美食、古蹟景點等等，不僅可以深入理解台灣歷史文化，還能帶給你吃喝玩樂的旅遊靈感！

《2024老派日曆》採用一體成型書封支架，放在書桌、床頭櫃、辦公桌，堅固陪伴你365 天！圖片提供／聯合線上

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