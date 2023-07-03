華航攜手義航每周3班飛羅馬 7月18日開航捷克布拉格

中華航空宣布攜手義大利航空（ITA Airway），於CI075/076台北-羅馬航線共用班號，每周3班直飛，採長程航線主力機型A350飛航，並擴大聯營至其他義大利內陸航點。另外，7月18日將新闢第6個全新航點捷克布拉格。

華航表示，疫後旅運暢旺，看好台義市場潛力，每周3班直飛台北-羅馬航線，採用新世代長程航線主力機型 A350 飛航，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。

華航表示，直飛羅馬航線與義航合作，除可挹注營運，同時強化義大利內陸可及性，旅客可經由羅馬延伸至內陸多個熱門航點，包括威尼斯、杜林、熱那亞、第里雅斯特、佛羅倫斯、波隆納、巴里、布林迪西、拉梅齊亞泰爾梅、雷焦卡拉布里亞、巴勒摩及卡塔尼亞等。

華航表示，深耕歐洲市場逾 40 年，積極布建綿密航網，7 月 18 日將新闢第 6 個全新航點捷克布拉格，其他歐洲航點包括義大利羅馬、奧地利維也納、德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦，每周近30個飛往歐洲的航班，為台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

另外，華航也與同為天合聯盟（SkyTeam）成員的荷蘭航空、法國航空、西班牙歐洲航空及義大利航空共用班號，經自營航點延伸至英國、法國、西班牙及義大利境內其他城市，共擴展 16 個航點；另與德國鐵路合作，可由法蘭克福延遠至德國境內 13 個城市，拓展歐洲市場布局。