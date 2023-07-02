山崎、白州百周年紀念酒登台 首席調酒師福與伸二揭幕

日本威士忌先驅者「山崎蒸餾所」於1923年創立，今年迎來令人矚目的100周年里程碑。致敬山崎酒廠百年盛典，台灣三得利不僅精心策劃「Suntory Time三得利100週年時光之旅」展覽暨品酩響宴，更特別邀請到三得利第五代首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）蒞臨台灣，揭開各界引頸期盼的限量百年紀念酒款——山崎18年單一麥芽日本威士忌百年紀念款水楢桶風味、白州18年單一麥芽日本威士忌百年紀念款泥煤風味 ; 山崎12年單一麥芽日本威士忌百年紀念款、白州12年單一麥芽日本威士忌百年紀念款。

三得利第五代首席調酒師福與伸二表示：「山崎與白州威士忌是三得利世代相傳的恩賜，此次限量發行的百年紀念酒款，除了酒款本身即是不可思議的里程碑，也象徵三得利對於品質永恆追求的承諾，也將傳承延續至下一個百年。」

福與伸二於2009年起擔任三得利的首席調酒師一職，曾前往蘇格蘭學習威士忌製作的專業技術，並擔任過日本歷史最悠久的山崎酒廠總經理，精通威士忌知識與豐富的經歷，承襲嚴謹製酒工藝並將日本威士忌以創新的面貌呈現給全球藏家。

台灣三得利總經理顧令德表示 : 「每一瓶三得利威士忌皆是傳承百年職人工藝的釀造結晶，也代表三得利始終堅持以勇於創新和持續精進的精神，體現於每一滴珍稀酒液之中。今年適逢山崎酒廠建立滿100周年，台灣三得利亦深耕台灣市場20週年，我們將持續提供台灣威士忌愛好者們更奢華優質的佳釀選擇。」

台灣三得利官方舉辦的「Suntory Time三得利100周年時光之旅」展覽，依照不同年代的時空背景規劃展區，回顧山崎酒廠的百年歷程。此外，展區內「百週年限定酒吧」，限量販售多款市面難得品飲的單杯日本威士忌佳釀，包含山崎18年單一麥芽威士忌百年紀念款、白州18年單一麥芽威士忌百年紀念款、山崎職魂之作等珍稀酒款。

此外，三得利攜手采采食茶共同譜出百年時光盛宴。主廚Louis擁有豐富的米其林星級餐廳經歷，擅長將經典法式料理工藝與東方美學食材結合，為此次的品酩響宴精心設計一系列美饡，將每一道精緻佳餚與三得利珍稀百年紀念酒款完美融合。

◎「SUNTORY TIME 三得利100週年時光之旅」活動資訊

．日期: 即日起～2023年7月5日

．地點： 微風廣場9F Breeze MEGA Studio（台北市松山區復興南路一段39號9F）