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太想打卡的點！Isabel Marant攜手藝術家造東京新地標
今年夏季全球旅遊大爆發，也帶動了觀光勝地的商機。FENDI在西班牙太陽海岸著名時尚區巴努斯港（Puerto Banús）開設全新精品店，三層樓的獨棟空間洋溢濃厚西班牙風情，外觀保有建築物本身的原始美感、融入周圍地區；佔地403平方米內部裝潢則保有FENDI精品店的特徵，包括羅馬建築常見的石灰華大理石，同時以巴努斯港當地製作的海藍綠色阿茲勒赫瓷磚畫樓梯，為店內空間增添豐富的西班牙風情，搭配義大利視覺藝術家Roberto Sironi特別訂製設計的大理石圖騰與美國洛杉磯陶瓷藝術家Ben Mendansky的訂製藝術品與手工製作家具。一、二樓展售著男女裝配件系列，鋪有木頭地板三樓VIP貴賓區則彷彿一間隱密的佛朗明哥舞蹈小酒館（tablao）。
巴黎設計師同名品牌Isabel Marant則是攜手日本藝術家曽根裕（Yutaka Sone）在東京青山共同打造了一座名為「YELLOW HOUSE」的藝術建築，也是座落於東京青山的品牌旗艦店。引人注目的大型藝術外牆是雙方子藝術家早期的作品「十的力量」和「黑曜石」為靈感打造而成，保留了這種天然火山玻璃的形狀紋理， 200平方米的購物空間到處皆裝飾Isabel Marant個人風格的細節，包括手工雕刻木質家具、柔軟的羊毛沙發、以及點綴著天然石材和玻璃水磨石地板，並擺設了曽根裕的黑曜石作品。充滿藝術氣息的全新青山旗艦店，販售Isabel Marant全系列男裝和女裝及配件系列。
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