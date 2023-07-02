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太想打卡的點！Isabel Marant攜手藝術家造東京新地標

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Isabel Marant YELLOW HOUSE東京青山旗艦店外觀。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant YELLOW HOUSE東京青山旗艦店外觀。圖／惇聚國際提供

今年夏季全球旅遊大爆發，也帶動了觀光勝地的商機。FENDI在西班牙太陽海岸著名時尚區巴努斯港（Puerto Banús）開設全新精品店，三層樓的獨棟空間洋溢濃厚西班牙風情，外觀保有建築物本身的原始美感、融入周圍地區；佔地403平方米內部裝潢則保有FENDI精品店的特徵，包括羅馬建築常見的石灰華大理石，同時以巴努斯港當地製作的海藍綠色阿茲勒赫瓷磚畫樓梯，為店內空間增添豐富的西班牙風情，搭配義大利視覺藝術家Roberto Sironi特別訂製設計的大理石圖騰與美國洛杉磯陶瓷藝術家Ben Mendansky的訂製藝術品與手工製作家具。一、二樓展售著男女裝配件系列，鋪有木頭地板三樓VIP貴賓區則彷彿一間隱密的佛朗明哥舞蹈小酒館（tablao）。

巴黎設計師同名品牌Isabel Marant則是攜手日本藝術家曽根裕（Yutaka Sone）在東京青山共同打造了一座名為「YELLOW HOUSE」的藝術建築，也是座落於東京青山的品牌旗艦店。引人注目的大型藝術外牆是雙方子藝術家早期的作品「十的力量」和「黑曜石」為靈感打造而成，保留了這種天然火山玻璃的形狀紋理， 200平方米的購物空間到處皆裝飾Isabel Marant個人風格的細節，包括手工雕刻木質家具、柔軟的羊毛沙發、以及點綴著天然石材和玻璃水磨石地板，並擺設了曽根裕的黑曜石作品。充滿藝術氣息的全新青山旗艦店，販售Isabel Marant全系列男裝和女裝及配件系列。

日本藝術家曽根裕作品。圖／惇聚國際提供
日本藝術家曽根裕作品。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant YELLOW HOUSE東京青山旗艦店內部空間。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant YELLOW HOUSE東京青山旗艦店內部空間。圖／惇聚國際提供
FENDI巴努斯港精品店內空間。圖／FENDI提供
FENDI巴努斯港精品店內空間。圖／FENDI提供
FENDI在西班牙太陽海岸著名時尚區巴努斯港開設全新精品店，三層樓的獨棟空間洋溢濃厚西班牙風情。圖／FENDI提供
FENDI在西班牙太陽海岸著名時尚區巴努斯港開設全新精品店，三層樓的獨棟空間洋溢濃厚西班牙風情。圖／FENDI提供
FENDI巴努斯港精品店一樓和二樓窗戶上的黑色鍛鐵欄杆有著阿拉伯風格裝飾細節，交替出現的圖案同樣讓人想起 FENDI 及其羅馬根源。圖／FENDI提供
FENDI巴努斯港精品店一樓和二樓窗戶上的黑色鍛鐵欄杆有著阿拉伯風格裝飾細節，交替出現的圖案同樣讓人想起 FENDI 及其羅馬根源。圖／FENDI提供
品牌創辦人兼創意計總監Isabel Marant。圖／惇聚國際提供
品牌創辦人兼創意計總監Isabel Marant。圖／惇聚國際提供
日本藝術家曽根裕。圖／惇聚國際提供
日本藝術家曽根裕。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant YELLOW HOUSE東京青山旗艦店外觀。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant YELLOW HOUSE東京青山旗艦店外觀。圖／惇聚國際提供
FENDI巴努斯港精品店內樓梯以巴努斯港當地製作的海藍綠色阿茲勒赫瓷磚畫融入地方風情。圖／FENDI提供
FENDI巴努斯港精品店內樓梯以巴努斯港當地製作的海藍綠色阿茲勒赫瓷磚畫融入地方風情。圖／FENDI提供

藝術家 建築

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