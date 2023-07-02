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丁海寅托腮秀珠寶 可愛直擊心臟

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓星丁海寅配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
韓星丁海寅配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG

以幾何線條為主要設計元素的日常珠寶，無疑是當今時尚男女增添穿搭質感的必備單品。以凍齡娃娃臉收穫大量粉絲的韓星丁海寅，日前在IG分享托腮美照，簡約的粉紅色T恤搭配Gem Dior手鐲，穿出夏季的清爽魅力。日前與「山P」山下智久一起來台宣傳新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》掀起廣大迴響的日本女星新木優子，在香港宣傳時也也以同款Gem Dior手環和戒指搭配簡約的黑色小洋裝，精緻五官和清新氣質迷倒全場。因演出爆紅泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》而一起摘下Dior品牌大使的陳立波（Nattawin Wattanagitiphat，簡稱Apo）與張澤毅（Phakphum Romsaithong，簡稱Mile）也一起在社群秀出了配戴Gem Dior珠寶的照片，超有CP感。

Gem Dior系列珠寶以反覆出現的幾何圖案為主要設計概念。今年延續2021年誕生時的設計初衷，延伸出全新款式與設計。悉心安排的矩形堆疊幾何圖案和不規則的顛簸感立面，來自於創意總監Victoire de Castellane以廣闊的地質地層與尚未雕琢的寶石中得到的靈感。白金、玫瑰金、黃金、半鑲或全鋪鑲鑽石的戒指與手環，能以疊搭方式體現配戴者的獨特風格，為各種場合的造型畫龍點睛。

日本女星新木優子配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
日本女星新木優子配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使Mile配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使Mile配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
GEM DIOR玫瑰金手鐲，24萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR玫瑰金手鐲，24萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR白金鑽石戒指，12萬6,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR白金鑽石戒指，12萬6,000元。圖／DIOR提供
日本女星新木優子配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
日本女星新木優子配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
GEM DIOR黃金戒指，80,500元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金戒指，80,500元。圖／DIOR提供
韓星丁海寅配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
韓星丁海寅配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
GEM DIOR黃金鑽石手鐲，33萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金鑽石手鐲，33萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR白金手鐲，25萬5,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR白金手鐲，25萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使Apo配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使Apo配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
韓星丁海寅配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG
韓星丁海寅配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG

Dior 珠寶

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