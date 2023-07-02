丁海寅托腮秀珠寶 可愛直擊心臟

以幾何線條為主要設計元素的日常珠寶，無疑是當今時尚男女增添穿搭質感的必備單品。以凍齡娃娃臉收穫大量粉絲的韓星丁海寅，日前在IG分享托腮美照，簡約的粉紅色T恤搭配Gem Dior手鐲，穿出夏季的清爽魅力。日前與「山P」山下智久一起來台宣傳新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》掀起廣大迴響的日本女星新木優子，在香港宣傳時也也以同款Gem Dior手環和戒指搭配簡約的黑色小洋裝，精緻五官和清新氣質迷倒全場。因演出爆紅泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》而一起摘下Dior品牌大使的陳立波（Nattawin Wattanagitiphat，簡稱Apo）與張澤毅（Phakphum Romsaithong，簡稱Mile）也一起在社群秀出了配戴Gem Dior珠寶的照片，超有CP感。

Gem Dior系列珠寶以反覆出現的幾何圖案為主要設計概念。今年延續2021年誕生時的設計初衷，延伸出全新款式與設計。悉心安排的矩形堆疊幾何圖案和不規則的顛簸感立面，來自於創意總監Victoire de Castellane以廣闊的地質地層與尚未雕琢的寶石中得到的靈感。白金、玫瑰金、黃金、半鑲或全鋪鑲鑽石的戒指與手環，能以疊搭方式體現配戴者的獨特風格，為各種場合的造型畫龍點睛。 日本女星新木優子配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG DIOR品牌大使Mile配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG GEM DIOR玫瑰金手鐲，24萬元。圖／DIOR提供 GEM DIOR白金鑽石戒指，12萬6,000元。圖／DIOR提供 日本女星新木優子配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG GEM DIOR黃金戒指，80,500元。圖／DIOR提供 韓星丁海寅配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG GEM DIOR黃金鑽石手鐲，33萬元。圖／DIOR提供 GEM DIOR白金手鐲，25萬5,000元。圖／DIOR提供 DIOR品牌大使Apo配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG 韓星丁海寅配戴GEM DIOR珠寶系列。圖／摘自藝人IG