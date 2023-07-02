鬍子爺爺×SOMA「茶歐雷泡芙」登場 加送小新電影票
多次推出特色口味的連鎖泡芙「beard papa's」，今夏與精品手搖「SOMA」攜手，限時推出「茶歐雷系列泡芙」，共有4種餅皮可以搭配，另還有「茶凍歐雷」泡芙同步登場。購買泡芙，還有機會獲得蠟筆小新電影票。
即日起至7月31日限時登場的「茶歐雷系列泡芙」，使用SOMA特選3種紅茶搭配鮮奶油製成內餡，呈現招牌「原味茶歐雷」的風味，有著滑順口感與淡雅茶香，共計有日式、黑日式、菠蘿、mini等4種派皮可供搭配，每顆70元起。另外針對指定門市，並有「茶凍歐雷泡芙」同步登場。除了茶歐雷泡芙餡之外，還添加SOMA調配的紅茶基底茶凍，口感更豐富，每顆75元起。
迎接暑假，7月初起購買泡芙，就有機會獲得「新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司」電影優惠票券，送完為止。另外在7月22日也將舉辦「繪本故事屋」活動，由先芝姊姊來講述繪本故事。同時為迎接beard papa's的生日（8月8日），預計7月底還會推出一系列慶生活動與限量商品。
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