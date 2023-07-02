文青女孩必備！維多利亞骨董風agete 33週年限定

誕生於1990年6月9日的日本輕珠寶品牌阿卡朵（agete）今年歡慶33週年，推出絕無僅有的限定腕表與周年星座系列珠寶。設計承襲英國維多利亞時期骨董珠寶風格，全台限量僅12只的週年限定腕表搭配風格獨具的珠寶鍊帶，共提供金色與銀色兩種款式，金色表帶以鏤空及雕刻的工藝將品牌LOGO、蕾絲花、貝殼及植物圖騰融入表帶的設計，而銀色表帶則加入白蝶貝、琥珀、拉長石及藍晶石，更顯復古神秘風情。

agete今年以星座為主題的誕生石系列，雙面墜飾結合饒富古典韻味的翻轉及掀開設計，並針對每個星座特質選用不同的寶石和圖案：例如雙子座吊墜以亞歷山大變色石詮釋雙子座的探索精神，背面點綴品牌經典貝殼圖騰與鑽石；巨蟹座吊墜以鑽石與菱形的圖案刻畫溫暖療癒的特性，背面鐫刻洋桔梗；以王者風範著名的獅子座，盾牌圖騰鑲嵌髮晶，背面則運用祖母綠點綴植物圖騰。即日起至7月17日止，凡購買agete 33週年限定系列，另贈限定好禮，數量有限，贈完為止。