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文青女孩必備！維多利亞骨董風agete 33週年限定

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
33周年限定星座系列射手座，鑲嵌黑色尖金石，10,300元。圖／惇聚國際提供
33周年限定星座系列射手座，鑲嵌黑色尖金石，10,300元。圖／惇聚國際提供

誕生於1990年6月9日的日本輕珠寶品牌阿卡朵（agete）今年歡慶33週年，推出絕無僅有的限定腕表與周年星座系列珠寶。設計承襲英國維多利亞時期骨董珠寶風格，全台限量僅12只的週年限定腕表搭配風格獨具的珠寶鍊帶，共提供金色與銀色兩種款式，金色表帶以鏤空及雕刻的工藝將品牌LOGO、蕾絲花、貝殼及植物圖騰融入表帶的設計，而銀色表帶則加入白蝶貝、琥珀、拉長石及藍晶石，更顯復古神秘風情。

agete今年以星座為主題的誕生石系列，雙面墜飾結合饒富古典韻味的翻轉及掀開設計，並針對每個星座特質選用不同的寶石和圖案：例如雙子座吊墜以亞歷山大變色石詮釋雙子座的探索精神，背面點綴品牌經典貝殼圖騰與鑽石；巨蟹座吊墜以鑽石與菱形的圖案刻畫溫暖療癒的特性，背面鐫刻洋桔梗；以王者風範著名的獅子座，盾牌圖騰鑲嵌髮晶，背面則運用祖母綠點綴植物圖騰。即日起至7月17日止，凡購買agete 33週年限定系列，另贈限定好禮，數量有限，贈完為止。

台灣珠寶設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，洋溢夏日風情的Haute Summer Sugar系列，採用天然彩色剛玉搭配18K金材質，搭配糖果般的清透顏色和鮮豔奪目的光芒。系列包含耳環、項鍊、戒指和手鍊等，整體造型小巧易戴，戒指採用開放式設計方便穿戴，貼耳耳環輕便百搭，紫剛玉繞鑽18K金項鍊，點綴不規則一分鑽，猶如充滿夏日氣息的浪花 ; 而祖母綠切割彩色剛玉18K金手鍊，以祖母綠式切磨更顯剔透。 即日起至7月5日止提供限定優惠，詳情請洽官網。

OLIVIA YAO JEWELLERY Haute Summer Sugar系列，約10,500元起。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY Haute Summer Sugar系列，約10,500元起。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
agete 33週年限定表，各85,300元。圖／惇聚國際提供
agete 33週年限定表，各85,300元。圖／惇聚國際提供
33週年限定星座系列形象圖，10,300元起。圖／惇聚國際提供
33週年限定星座系列形象圖，10,300元起。圖／惇聚國際提供
OLIVIA YAO JEWELLERY Haute Summer Sugar系列橢圓剛玉鑽石開口戒，20,600元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY Haute Summer Sugar系列橢圓剛玉鑽石開口戒，20,600元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
33周年限定星座系列天蠍座，10K白金鑲嵌石英與橘月光石，19,500元。圖／惇聚國際提供
33周年限定星座系列天蠍座，10K白金鑲嵌石英與橘月光石，19,500元。圖／惇聚國際提供

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