身份證有「027」任兩碼 和牛、烏魚子、大蛤吃到飽

隨著7月到來，馬辣集團集結旗下的多個餐飲品牌，推出一系列優惠方案。即日起至7月31日期間，2成人以上同行，一名代表的身份證或健保卡號含「0、2、7」任兩碼（可重複），或是出示學生證，並且提前一日以上預約並參與活動者，即可享優惠，包括加碼「和牛吃到飽」、「北港烏魚子吃到飽」、「東石大蛤吃到飽」等不同方案。

【熊一燒肉】

不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。數量有限，售完為止。

【哞哞屋和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶。

【夯下去】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【馬辣】

不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

【新馬辣、新馬辣plus】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【涮樂】

不限餐價、每成人贈「XXL東石大蛤大蛤一份/4顆」

【問鼎】

平日推出「688／788吃到飽方案」，可享美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛胸腹肉、屏東活菌豬五花等肉品與多種食材無限供應，另外還有「988吃到飽」方案，可享日本A5和牛雪花、美國SRF極黑和牛霜降等肉品無限供應。

【狗一下】