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LISA零贅肉美背搶鏡 寶格麗SERPENTI 75周年首爾巡展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
男星李瑞鎮出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
男星李瑞鎮出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供

蛇型珠寶腕表無疑是義大利品牌寶格麗（BVLGARI）自1948年以來的經典象徵。為慶祝寶格麗SERPENTI系列誕生75周年，「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展日前於首爾三清洞的國際畫廊Kukje Gallery開展，是繼去年2月於西班牙馬德里的Thyssen-Bornemisza國立博物館首展、今年於上海展覽、紐約打造獨特Serpenti快閃店後，巡迴至首爾舉辦的一列全球盛大慶祝活動之一，展出時間至7月31日止。

包括寶格麗全球代言人BLACKPINK成員LISA、人氣女團MAMAMOO成員華莎、STRAY KIDS成員FELIX、ENHYPEN成員NI-KI及禎元、SUPER JUNIOR成員東海、以韓劇「黑暗榮耀」走紅的女星林智妍及飾演她童年時期的新生代女星辛叡恩、男星李瑞鎮、李相二，以及創作一系列SERPENTI靈感藝術傑作的韓國當代藝術家Kyungah Ham和Seung-Hye Hong，都出席這場寶格麗展覽的開幕儀式。

在首爾舉辦的「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展，匯聚代表寶格麗大膽魅力和創造力的SERPENTI珠寶收藏品及六位海內外藝術家的藝術作品，包含韓國傳奇女畫家Chun Kyung-Ja、以色彩聞名的法國藝術家妮基桑法勒（Niki de Saint Phalle）、韓國抽象主義畫家Wook-kyung Choi、藝術家Seung-Hye Hong、Jae-Eun Choi與Kyungah Ham，以各自的藝術語言重新詮釋Serpenti的歷史傳承與鮮明特色。

而展覽獨家展出的5款頂級珠寶系列，包括一套包含一條項鍊、一對耳環和一枚戒指的Eclipse Serpenti頂級珠寶，以珍貴的紅碧璽、縞瑪瑙與鑽石組成鮮明的配色，刻畫經典靈蛇、彷彿夜空的閃爍光芒及月全食期間月亮漸變的迷人奇觀。Rainforest Serpenti頂級珠寶項鍊與手環，則以色澤瑰麗迷人的祖母綠寶石捕捉雨林之美，結合罕見的傳統義大利金工技藝，體現蛇的永恆蛻變與雋永魅力。

BVLGARI Eclipse Serpenti頂級紅碧璽、縞瑪瑙與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclipse Serpenti頂級紅碧璽、縞瑪瑙與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Rainforest Serpenti頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Rainforest Serpenti頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於首爾揭幕。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於首爾揭幕。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人BLACKPINK成員LISA出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人BLACKPINK成員LISA出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclipse Serpenti頂級紅碧璽、縞瑪瑙與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclipse Serpenti頂級紅碧璽、縞瑪瑙與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
男團 ENHYPEN成員NI-KI及JUNGWON出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
男團 ENHYPEN成員NI-KI及JUNGWON出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於首爾揭幕。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於首爾揭幕。圖／寶格麗提供
女星林智妍出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
女星林智妍出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
BVLGARI Rainforest Serpenti頂級祖母綠與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Rainforest Serpenti頂級祖母綠與鑽石手環。圖／寶格麗提供
男星李相二出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
男星李相二出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於首爾揭幕。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於首爾揭幕。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人BLACKPINK成員LISA與女星林智妍出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人BLACKPINK成員LISA與女星林智妍出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
女團MAMAMOO成員華莎出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
女團MAMAMOO成員華莎出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
男團STRAY KIDS成員FELIX出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
男團STRAY KIDS成員FELIX出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
男團SUPER JUNIOR成員東海出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
男團SUPER JUNIOR成員東海出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
新生代女星辛叡恩出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
新生代女星辛叡恩出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於首爾揭幕。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於首爾揭幕。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於首爾揭幕。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於首爾揭幕。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人BLACKPINK成員LISA出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人BLACKPINK成員LISA出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕典禮。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclipse Serpenti頂級紅碧璽、縞瑪瑙與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclipse Serpenti頂級紅碧璽、縞瑪瑙與鑽石耳環。圖／寶格麗提供

珠寶 藝術家 義大利

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