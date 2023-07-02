LISA零贅肉美背搶鏡 寶格麗SERPENTI 75周年首爾巡展
蛇型珠寶腕表無疑是義大利品牌寶格麗（BVLGARI）自1948年以來的經典象徵。為慶祝寶格麗SERPENTI系列誕生75周年，「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展日前於首爾三清洞的國際畫廊Kukje Gallery開展，是繼去年2月於西班牙馬德里的Thyssen-Bornemisza國立博物館首展、今年於上海展覽、紐約打造獨特Serpenti快閃店後，巡迴至首爾舉辦的一列全球盛大慶祝活動之一，展出時間至7月31日止。
包括寶格麗全球代言人BLACKPINK成員LISA、人氣女團MAMAMOO成員華莎、STRAY KIDS成員FELIX、ENHYPEN成員NI-KI及禎元、SUPER JUNIOR成員東海、以韓劇「黑暗榮耀」走紅的女星林智妍及飾演她童年時期的新生代女星辛叡恩、男星李瑞鎮、李相二，以及創作一系列SERPENTI靈感藝術傑作的韓國當代藝術家Kyungah Ham和Seung-Hye Hong，都出席這場寶格麗展覽的開幕儀式。
在首爾舉辦的「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展，匯聚代表寶格麗大膽魅力和創造力的SERPENTI珠寶收藏品及六位海內外藝術家的藝術作品，包含韓國傳奇女畫家Chun Kyung-Ja、以色彩聞名的法國藝術家妮基桑法勒（Niki de Saint Phalle）、韓國抽象主義畫家Wook-kyung Choi、藝術家Seung-Hye Hong、Jae-Eun Choi與Kyungah Ham，以各自的藝術語言重新詮釋Serpenti的歷史傳承與鮮明特色。
而展覽獨家展出的5款頂級珠寶系列，包括一套包含一條項鍊、一對耳環和一枚戒指的Eclipse Serpenti頂級珠寶，以珍貴的紅碧璽、縞瑪瑙與鑽石組成鮮明的配色，刻畫經典靈蛇、彷彿夜空的閃爍光芒及月全食期間月亮漸變的迷人奇觀。Rainforest Serpenti頂級珠寶項鍊與手環，則以色澤瑰麗迷人的祖母綠寶石捕捉雨林之美，結合罕見的傳統義大利金工技藝，體現蛇的永恆蛻變與雋永魅力。
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