立志成為行走的小燈泡！小資族最愛的開架美白身體乳品牌Top 10 一起養出嫩亮牛奶肌

這個夏天也要白泡泡！

炎炎夏日豔陽高照，大家都害怕紫外線侵襲會讓自己曬黑又曬老，除了確實擦上防曬乳，或穿長袖長褲進行物理防曬之外，每天做好保養工作也很重要！俗話說「一白遮三醜」，尤其亞洲人更是喜歡追求膚色的白皙與透亮，即便現代人已不再盲目追求如白雪公主般的極致白肌，但擁有膚色均勻、散發健康光澤的肌膚，仍然是所有愛美人士的功課。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出在屈臣氏、康是美就能買到的十大開架美白身體乳品牌，究竟哪些平價又實惠的品牌最受網友熱議呢？趕快一起來看看吧！

image source：FB／Vaseline凡士林

No.1 NIVEA 妮維雅

來自德國的妮維雅是小資族討論美白乳液時必聊的品牌，最知名的「妮維雅美白潤膚乳液」質地水感好推、吸收快，且含有比檸檬維他命C含量高出50倍的卡姆果精華，讓你輕鬆改善色差，擦出水亮均勻的牛奶肌，難怪可以蟬連多年銷售冠軍！

近年陸續推出「純萃保養水凝乳」以及「雙管精萃凝乳」等新系列也都相當受到網友歡迎，「強烈推薦妮維雅美白乳液，我拿來擦腿一個月效果就超明顯」、「妮維雅的super10美白乳液，我自己拿來擦曬痕滿有感的」。

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No.2 Vaseline 凡士林

品牌歷史悠久的肌膚保養專家凡士林，自1870年開始就推出多款身體保養產品，不管是一般肌、敏弱肌，還是有亮白、修護等需求都能找到相對應功能的產品，其中最受網友推崇的就是「凡士林透亮修護潤膚露」系列了！

主打注入10倍菸鹼醯胺、維他命C衍生物、穀胱甘肽、果酸等成分，讓你從肌底開始散發透亮光澤，擊退暗沉色差和粗糙顆粒，養出煥亮光感肌，被網友大讚「粉紅色那瓶真的爆炸好用，不黏膩、味道也好，重點是我擦著擦著手都比臉還白了」。

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No.3 雪芙蘭

耕耘多年的台灣本土品牌雪芙蘭，秉持「要做就是最好的」的企業理念，默默推出許多價格平實、廣受網友好評的保養好物。像是「高效美白身體乳」系列就含有世界上維他命C含量最高的超級果實「卡卡杜李」、維他命B3、果酸和熊果素等成分，滋潤肌膚的同時也加速更新老廢角質、啟動煥白機制，養成淨白無瑕的燈泡肌，「認真擦1個多月四肢的膚色均勻好多，重點是擦了不會長毛！」、「美白又不長毛的乳液只能大推雪芙蘭了」。



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No.4 PAULA'S CHOICE 寶拉珍選

講求配方安全有效、不含人工香料、色素，並公開發表科學研究的知名保養品牌「Paula’s Choice寶拉珍選」，以「2%水楊酸身體乳」及「10%果酸身體乳」最為人熟知。其中10%果酸身體乳標榜能溫和去除肌膚老廢角質、終結手肘、腳踝的粗糙膚觸，讓暗沉和膚色不均的問題通通OUT！富含多種抗氧化成分且柔滑的質地，也讓許多網友用完後都覺得相當有感，表示皮膚真的在保濕之餘又回到細緻透亮的狀態，彈嫩又有光澤！

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No.5 DR.WU 達爾膚

身為醫美保養市場先驅的DR.WU是許多皮膚科醫師都會推薦的品牌，旗下產品更是眾多美妝KOL的保養愛用品，時常進入「空空賞」清單。除了臉部保養品備受推崇，DR.WU的「杏仁酸亮白煥膚身體乳」也是被網友口耳相傳的隱藏好物，內含2%杏仁酸及2%水楊酸複合配方，能夠協同肌膚進行溫和代謝、疏通毛孔，一次解決暗沉、粗糙和膚色不均等問題，還原柔嫩美肌，而且成分裡不含酒精、人工香精，敏弱肌也可以安心用！

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No.6 我的心機

以高品質面膜在開架市場闖出一番名號的「我的心機」，在美體產品上也下了不少功夫，例如「2%水楊酸補水淨白身體乳」就受到許多網友討論，採用法定最高濃度2%水楊酸，搭配雪絨花、綠茶、洋甘菊和咖啡因4種植萃，一次解決多項惱人的肌膚問題，完成煥膚調理、亮白無瑕、補水潤澤等6大作用，讓肌膚從內而外散發出水嫩細緻的無暇透亮光，「這款質感超舒服，大概擦兩個禮拜就覺得皮膚變亮」、「保濕美白效果不錯，還能預防粉刺」。



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No.7 KOSE 高絲

KOSE 高絲除了有雪肌精和Visee等知名品牌，其實也有不少默默耕耘的評價冷門好物，「KOSE玻尿酸透潤美白乳液」就是其中之一！內含「持續型維他命C」以及3種分子大小不同的玻尿酸，讓持久力、保水力和滲透力都被大大提升，形成牢固的鎖水網把保濕、美白成分牢牢鎖住，不少網友實際用過後都驚呼「皮膚有變嫩嫩的感覺，暗沉跟斑點也有變淡」、「一週就滿有感，感覺挖到寶了」。

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image source: PChome

No.8 EMMA1997

Emma1997推出的「美白身體勻嫩霜」曾被許多YouTuber開箱實測過，也經常是網紅們開團的熱門商品之一，好評默默地在網友間流傳。主打添加珍珠粉、傳明酸、玻尿酸等明星成分，塑造潤澤、美白、緊緻等多重保養特色，希望讓消費者在使用後「感到無比亮白水嫩」。

知名部落客77涵也曾在開團介紹時，大讚它是「身體的素顏霜」能夠自然修飾膚色不死白，「一擦完，整體肌膚立刻升級加分，讓肌膚瞬間有潤白效果！」

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No.9 雅聞倍優





由金曲歌王蕭敬騰代言的台灣本土品牌「雅聞倍優」已有38年品牌歷史，以優質、平價、DIY作為產品開發主軸，讓消費者在呵護肌膚的同時也不怕傷了荷包。

香味清新、保濕好吸收的「左Ｃ嫩白保濕身體乳」就是一項代表性商品，內含玻尿酸、維他命C醣甘、荷荷芭油等配方，給身體渴望已久的「淨、白、透、亮」，獲得許多好評「肌膚吸收後光滑度非常高，味道也很好聞！用完一瓶後發現膚色有明顯亮白」、「自己看照片對比超明顯」。

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image source: 雅聞倍優

No.10 森歐黎漾 SAHOLEA

由人氣女星邵雨薇代言的品牌「森歐黎漾」，最早以洗髮系列產品闖出名號被大眾熟知，但在身體護膚方面其實也有一款默默熱銷的低調好物，就是「水漾薔薇玻尿酸美白身體乳」。

主打用天然薔薇萃取、小分子玻尿酸及熊果素等美白成分，補水滋潤同時還你激近白肌膚，由內而外全面呵護、彈潤美白。另外還有「三段式香氛」，讓你一整天都散發出女神般的淡雅花香，「又香又好用，而且很舒服」、「回購的時候也一起買給媽媽用了，大推」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年6月27日至2023年6月26日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『開架美白身體乳品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統