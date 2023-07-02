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金門人等了39年 麥當勞進駐開幕

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
麥當勞金門太湖餐廳昨天開幕，海基會董事長李大維（左四）、金門縣長陳福海（左三）等人剪綵。記者蔡家蓁／攝影
麥當勞金門太湖餐廳昨天開幕，海基會董事長李大維（左四）、金門縣長陳福海（左三）等人剪綵。記者蔡家蓁／攝影

麥當勞金門太湖餐廳昨天正式開幕，吸引很多民眾逗熱鬧，海基會董事長李大維跨海主持剪綵。縣長陳福海說，麥當勞進駐代表著看好金門未來的發展，兩岸可以把金門當成溝通的橋梁，增加金門的經濟效益。

金門鄉親期盼了39年的麥當勞，昨終於正式開幕，包括海基會董事長李大維、金門縣長陳福海、金門縣副議長歐陽儀雄、昇恆昌總經理江建廷等人都到場剪綵。

李大維表示，麥當勞開在金門有特別的意義，他引述作家托馬斯·弗里德曼著作《地球是平的》提到「金色拱門理論」，金色拱門代表和平的意義，有麥當勞的地方，發生戰爭的機率比較低，金門從以前的戰地轉變成現在兩岸溝通的橋梁，和平的意義更為加深。

「金門人用辦喜事的心情，迎接麥當勞」，陳福海說，他過往當縣長與立委時有好幾次邀請麥當勞來金門設點，但因金門人口數不夠，都沒成功，感謝昇恆昌居中牽線，讓麥當勞進駐金門。

陳福海也提到，麥當勞進駐，他也看好金門未來的發展，廈門一天有20萬的旅遊人口，如果兩岸可以把金門當成溝通的橋梁，讓目前小三通更加放寬，讓20萬的旅遊人口引進到金門，可增加金門的經濟效益。

麥當勞金門店經理郭佩雯表示，一整天下來人潮不斷，8月中起會開啟歡樂送服務。

金門 麥當勞 陳福海

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