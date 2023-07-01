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ISSEY MIYAKE 2023秋冬 攸關幾何的無限玩趣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
經過不規則的收縮後，正方形變化為幾何輪廓，便成為妝點服裝面料的最佳「表情」。圖／Issey Miyake提供
經過不規則的收縮後，正方形變化為幾何輪廓，便成為妝點服裝面料的最佳「表情」。圖／Issey Miyake提供

在Edwin Abbott的經典科幻小說《平面國》（Flatland：A Romance of Many Dimensions）中，正三角形是中產階級、女性是直線、趨近圓形的正多邊形則是主教，開啟了幾何世界的無窮想像。新一季的ISSEY MIYAKE 2023秋冬時裝，則在設計師近藤悟史與其團隊實驗下，將原本2D的幾何，與品牌經典皺摺手法結合、進而在3D世界中展現了形體、織品與服裝的無限可能。

ISSEY MIYAKE 2023秋冬聚焦於「The Square and Beyond」為主題，以方形為主處，但帶來與凌駕方形之上的無限可能。ISSEY MIYAKE的設計團隊，在整理一個被摺疊為長方形的織物時，巧合地化為三角形、展開一次又一次三維的設計大冒險。

一如摺紙遊戲般，當平面2D的紙張經反覆、具邏輯性的摺疊後，並將（長）方形化為塊狀、歪斜、塌陷、菱形，以及光學扭曲後的多重樣貌，進而呈現在衣物之中。全系列色彩大量聚焦於黑色、白與卡其色，剪裁形狀有著明顯輪廓，看似菱形、但具現了某種幾何感的銳利氣勢；具垂幕感的剪裁除了讓人聯想到摺紙，同時並輕柔包覆身形輪廓、讓身體自由解放，既具有造型意味也帶來舒適的穿著體驗。

除了簡約的黑白，宛如布料披掛般的側肩包也是本季亮點配件。圖／Issey Miyake提供
除了簡約的黑白，宛如布料披掛般的側肩包也是本季亮點配件。圖／Issey Miyake提供
簡約但強烈對比的黑白二色高度化繁為簡，同時回應品牌「一塊布」的理念原點。圖／Issey Miyake提供（合成圖）
簡約但強烈對比的黑白二色高度化繁為簡，同時回應品牌「一塊布」的理念原點。圖／Issey Miyake提供（合成圖）
新一季ISSEY MIYAKE 2023秋冬時裝在設計師近藤悟史與其團隊實驗下，將原本2D的幾何，在3D世界中展現了無限可能。圖／Issey Miyake提供（合成圖）
新一季ISSEY MIYAKE 2023秋冬時裝在設計師近藤悟史與其團隊實驗下，將原本2D的幾何，在3D世界中展現了無限可能。圖／Issey Miyake提供（合成圖）
具垂幕感的剪裁除了讓人聯想到摺紙，具造型意味並帶來舒適的穿著體感。圖／Issey Miyake提供
具垂幕感的剪裁除了讓人聯想到摺紙，具造型意味並帶來舒適的穿著體感。圖／Issey Miyake提供

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