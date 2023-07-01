ISSEY MIYAKE 2023秋冬 攸關幾何的無限玩趣

在Edwin Abbott的經典科幻小說《平面國》（Flatland：A Romance of Many Dimensions）中，正三角形是中產階級、女性是直線、趨近圓形的正多邊形則是主教，開啟了幾何世界的無窮想像。新一季的ISSEY MIYAKE 2023秋冬時裝，則在設計師近藤悟史與其團隊實驗下，將原本2D的幾何，與品牌經典皺摺手法結合、進而在3D世界中展現了形體、織品與服裝的無限可能。

ISSEY MIYAKE 2023秋冬聚焦於「The Square and Beyond」為主題，以方形為主處，但帶來與凌駕方形之上的無限可能。ISSEY MIYAKE的設計團隊，在整理一個被摺疊為長方形的織物時，巧合地化為三角形、展開一次又一次三維的設計大冒險。