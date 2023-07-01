超萌聯名！功夫茶X嗨小強 茶凍免費加、新品第2件半價

夏季最萌聯名來了！功夫茶招牌吉祥物「阿寶」攜手插畫家嗨小強HI JOHN 的經典3大角色「小強×柴柴×圓圓」推出一系列超Q萌聯名，除了4款主題飲料杯身及專屬封膜，還有實用又環保的「大容量環保瓶」、「防水野餐墊」等聯名周邊，再加碼茶凍新品第二杯半價。

即日起購買任一大杯冷飲，即可獲得聯名杯身及Q萌封膜，並可加購多樣實用周邊，第一波有實用Q萌的「大容量環保瓶」、「軟Q療癒抱枕」，第二波還有CP值超高的「防水野餐墊」、「簡約一杯提袋」等，超值周邊今(7月1日)起陸續開賣、數量有限。

此外，持「分享生活環保瓶」回購瓶裝純茶，可再折15元。功夫茶攜手嗨小強聯名，每間門市都特別擺放超可愛的造型立牌，以及手舉牌可讓民眾打卡拍照。