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超萌聯名！功夫茶X嗨小強 茶凍免費加、新品第2件半價

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
功夫茶 X 嗨小強聯名登場。圖／功夫茶提供
功夫茶 X 嗨小強聯名登場。圖／功夫茶提供

夏季最萌聯名來了！功夫茶招牌吉祥物「阿寶」攜手插畫家嗨小強HI JOHN 的經典3大角色「小強×柴柴×圓圓」推出一系列超Q萌聯名，除了4款主題飲料杯身及專屬封膜，還有實用又環保的「大容量環保瓶」、「防水野餐墊」等聯名周邊，再加碼茶凍新品第二杯半價。

即日起購買任一大杯冷飲，即可獲得聯名杯身及Q萌封膜，並可加購多樣實用周邊，第一波有實用Q萌的「大容量環保瓶」、「軟Q療癒抱枕」，第二波還有CP值超高的「防水野餐墊」、「簡約一杯提袋」等，超值周邊今(7月1日)起陸續開賣、數量有限。

此外，持「分享生活環保瓶」回購瓶裝純茶，可再折15元。功夫茶攜手嗨小強聯名，每間門市都特別擺放超可愛的造型立牌，以及手舉牌可讓民眾打卡拍照。

功夫茶也推出夏日加料首選「烏龍茶凍」及系列飲品，7月1日起，只要購買任一飲品，就可以免費加料烏龍茶凍。系列裡最推薦的「葡萄柚多多茶凍」，以新鮮葡萄柚加上養樂多製作成酸甜綿密冰沙，淋上獨家芝士奶蓋搭配滑順茶凍，絕妙配比讓整杯沁涼清爽，8月15日前還可享第二杯半價優惠。

柴柴絨毛抱枕與分享生活環保瓶。圖／功夫茶提供
柴柴絨毛抱枕與分享生活環保瓶。圖／功夫茶提供
葡萄柚多多茶凍。圖／功夫茶提供
葡萄柚多多茶凍。圖／功夫茶提供

手搖飲料 插畫家

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