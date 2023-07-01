出國選對這一咖！絕對讓網友入坑的行李箱品牌Top 10

太燒了！

後疫情時代國境解禁，觀光復甦，再加上今年連假超級多（三天以上的連假有8個），持續出現報復性旅遊潮。根據觀光局統計，今年累計至四月份，出國已達291萬5884人次，大家最愛去的國家是日本，高達109萬6056人次，超過總出國人次的1/3；第二至第五名依序是中國大陸（27萬7307人次）、韓國（24萬4378人次）、泰國（21萬283人次）及越南（20萬5581人次）。

一個實用好拉、價格實在的行李箱，絕對是不可或缺的出國好咖；但它的材質、尺寸多元，再加上品牌、功能，價格差異不少，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查價格落在5000元至10000元、22至26吋大小的十大「行李箱品牌」，一起來看網友們偏好哪些款式、功能？

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No.10 Delsey 法國大使

Delsey是由兩位法國人Delahaye 和Seynhaeve 合力創建的品牌，專研於旅行箱包的研發及設計，Delsey由於質地輕盈耐用，是不少商務人士的首選品。「搭高鐵回南部兩天～剛好帶上我在小七預購的行李箱，輪子很好推、顏色又好看，雖然是灰黑色，但是很亮～第一次在小七買東西，Delsey法國行李箱在百貨都賣貴貴的，小七這次活動優惠價覺得cp值很高」、「Delsey 行李箱剛到貨，剛好可以帶著它出門亮相一下！重點是真的好輕巧哦，連我這種弱雞都能單手舉起來上下樓梯，輪子很滑順，整個驚豔到耶」。

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No.9 CROWN 皇冠牌

CROWN 皇冠牌行李箱有堅固的鋁框、德國拜耳PC耐碰撞材質、鋁合金滑順拉桿、美觀耐磨的霧面箱殼、靜音飛機輪，特別的是前開式設計，讓習慣亂塞行李的人也不會有對半開衣服灑出來的問題。「趁618特價買了觀望一陣子的CROWN皇冠胖胖箱，之前用過的鋁框式行李箱真的太重...」、「這咖一到我家，就歷經過兩次泰國顛簸街頭挑戰，以及一次沖繩，和日本東京街頭、鄉間共半個月，輪子、把手依舊完好無缺！」

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No.8 LOJEL

日系LOJEL行李箱拉鍊擴充設計，可隨時加大空間，出國買太多戰利品都不用擔心，前蓋上掀設計方便拿取行李，當行李箱站立時，也能直接打開蓋子拿東西，讓不少愛好者稱讚，「我以為自己再也看不上其他品牌的行李箱，直到日系LOJEL行李箱出現之後，我⋯⋯我怎麼好像移情別戀了」、「估錯自己的購物能力，隔三年太恐怖真的超超超級好買 第四天直接裝不下，果斷買了一個LOJEL」、 「上掀式設計對於像我這種忘東忘西的人，不用整個行李箱放倒再打開，根本是一大福音」。

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No.7 American Tourister 美國旅行者

American Tourister 新穎的設計及品牌形象，深受年輕族群消費者喜愛，該品牌也以「堅固耐用」與「物超所值」為宗旨，不斷追求創新。網友評價，「這兩天超適合出遊，太陽公公很是賞臉~之前買的American Tourister美國旅行者也派上用場，25吋非常適合3-5天的旅行，還是我超愛的灰藍色~」「手上兩咖30吋的美國旅行者，平均單價落在五千台幣左右，我用了五年多，一直用的很滿意」。

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No.6 Allez Voyager 奧莉薇閣

Allez Voyager中文直譯「奧莉薇閣」，是源自於法國巴黎的品牌，原意為「來去旅遊」。強調法式優雅、品味獨俱、隨心所遇。顏色及箱形設計，讓網友直呼，「奧莉薇閣的小胖箱是不是超可愛～顏色超美，我和它真的是相見恨晚啊～～」「我的奧莉薇閣行李箱給力啊～打包滿滿的家當，裝了23公斤還是滑順好推，這邊機場都有鋪地毯，阻力很大，還好輪子好推，不然真的會崩潰」。

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No.5 Deseno 笛森諾

Deseno 是台灣品牌，取自西班牙熱情浪漫的設計思維， 以防爆拉鍊箱、馬卡龍色行李箱聞名，且附有旅行箱完美保固條款。「身為小隻女，行李箱重量是否友善也是考量點之一，笛森諾使用全鋁合金的手把，好提好拿不費力我超愛，再搭配德國品牌的靜音輪，號稱愈重愈好推的超厲害輪子，實測後完全沒毛病，cp值爆表啊」、「上網找到Deseno這個牌子，評價好價格也合理，最近Deseno推出多款行李箱，官網上看有好幾種顏色款式，超級夯」。

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No.4 Samsonite 新秀麗

Samsonite 新秀麗於美國發跡，以其輕巧的重量與抗衝擊的耐用性受到消費者推崇，甚至連撞凹的地方也能回復原狀，「Samsonite跟Newbalance的合作系列根本太燒了，我剛收到時就覺得質感太好了 一直在默默倒數著飛日本的日子，超想用」、「Samsonite行李箱真的超輕、超好推，而且收納空間讓人超滿足」、「新秀麗用了10幾年連輪子都沒壞過，值得推薦」、「這趟旅程的好朋友，Samsonite行李箱讚讚」。

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No.3 Arowana 亞諾納

Arowana 亞諾納成立於2012年，是台灣在地的行李箱品牌，同時也有銷售到美國等世界各國，行李箱主要有「鋁框、拉鍊」兩種款式，鋁框款式會相對堅固且防水；而拉鍊款式在空間容量及重量上有更大的優勢。「亞諾納26吋運動版防爆行李箱 廠商出貨速度超快的，昨天下單今天早上就收到貨了，不得不說輪子超級咕溜好推，顏色也很漂亮，外觀小巧，不說26吋我還以為是20吋的行李箱」、「我從2019年入手Arowana箱子以後就沒想過要再換別牌，就連上個月去韓國賞楓時我都寧願跟家人借箱子也不願意接受他牌行李箱」。

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No.2 NaSaDen 納莎登

德國NaSaDen 納莎登行李箱箱體是超輕配備工藝，主打輕薄抗摔耐壓，防刮防水好清潔，同時兼具消費者在意的耐用且輕薄的特性。網友喜愛的原因像是，「行李箱我大推NaSaDen納莎登，除了超級好推是基本必備之外！而且每個款式都好好看，選擇障礙」、「我這次旅行帶新的NaSaDen行李箱，超美超輕，26吋僅3.5公斤」、「我一直以為要花R牌的錢，才能有輪子這麼好推，在平地沒什麼重量感的行李箱，沒想到一樣來自德國的NaSaDen，只要花不到6分之1，就能享有類似的感受」。

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No.1 Eminent 萬國通路

萬國通路總公司位於台南，品牌的觀光工廠已成為當地景點之一，展示行李箱製作以及測試過程。以行李箱來說，萬國通路的品質受到不少人肯定，且外型多樣、耐撞耐摔。網友反映，「旅行最重要的就是旅行箱，謝謝萬國旅行箱陪著我上山下海做瑜珈」、「我覺得不知道是我運氣不好還怎樣，箱子本身不差但輪子比較容易出問題，都發生過託運之後被摔變得卡卡...我先生買萬國反而沒這個問題」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月28日至2023年06月27日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『行李箱』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統