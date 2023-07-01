搶攻96億韓料商機 王品韓料「初瓦」插旗台中七期

王品旗下韓式料理「初瓦」上月底進軍台中，位於台中七期精華地段，比鄰新光三越百貨、大遠百，搶攻高含金量消費群，開放試營運的兩周期間，天天客滿，業績比預期成長2成，可見台中人的消費力。台中新光三越六樓也改裝全新開幕，邀集全球74家時尚潮奢品牌，開幕期間除了有滿額送好禮，更推出多項親子活動。

王品表示，隨著韓流文化在全球強勢蔓延，台灣消費者對韓式料理接受度高，預估台灣韓料市場年產值超過新台幣96億元，去年韓式料理店家年增17％，仍是蓬勃發展的品類。

「初瓦」台北西門店開幕1年，天天滿座，因應消費者期待，台中旗艦店插旗七期商圈的黃金地段，進駐台灣大道三段、惠來路口，斜對面是台中新光三越與大遠百，全店占地達150坪、可容納140席，將是初瓦全台最大的門店。

「初瓦」台中旗艦店歡慶開幕，即日起至7月5日，於「初瓦」台灣大道門店內用，即可免費於店外拍攝韓國最夯「人生四格拍貼機」。7月15日前至「初瓦」IG帳號完成限動挑戰，到店內用套餐，出示IG挑戰限動畫面，每桌贈送「炸翻辣雞麵」1份。

台中新光三越六樓改裝全新開幕，邀集全球74家時尚潮奢品牌，包括深受名人貝克漢、宋仲基喜愛的法國Bonpoint等8大時尚奢童高端童裝品牌與7大運動潮流夯牌，還有引進全台最頂規的育兒選物專門店，打造mini me「跨勢代玩樂新主場」。