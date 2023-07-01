聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶攻96億韓料商機 王品韓料「初瓦」插旗台中七期
王品旗下韓式料理「初瓦」上月底進軍台中，位於台中七期精華地段，比鄰新光三越百貨、大遠百，搶攻高含金量消費群，開放試營運的兩周期間，天天客滿，業績比預期成長2成，可見台中人的消費力。台中新光三越六樓也改裝全新開幕，邀集全球74家時尚潮奢品牌，開幕期間除了有滿額送好禮，更推出多項親子活動。
王品表示，隨著韓流文化在全球強勢蔓延，台灣消費者對韓式料理接受度高，預估台灣韓料市場年產值超過新台幣96億元，去年韓式料理店家年增17％，仍是蓬勃發展的品類。
「初瓦」台北西門店開幕1年，天天滿座，因應消費者期待，台中旗艦店插旗七期商圈的黃金地段，進駐台灣大道三段、惠來路口，斜對面是台中新光三越與大遠百，全店占地達150坪、可容納140席，將是初瓦全台最大的門店。
「初瓦」台中旗艦店歡慶開幕，即日起至7月5日，於「初瓦」台灣大道門店內用，即可免費於店外拍攝韓國最夯「人生四格拍貼機」。7月15日前至「初瓦」IG帳號完成限動挑戰，到店內用套餐，出示IG挑戰限動畫面，每桌贈送「炸翻辣雞麵」1份。
台中新光三越六樓改裝全新開幕，邀集全球74家時尚潮奢品牌，包括深受名人貝克漢、宋仲基喜愛的法國Bonpoint等8大時尚奢童高端童裝品牌與7大運動潮流夯牌，還有引進全台最頂規的育兒選物專門店，打造mini me「跨勢代玩樂新主場」。
另外，新光三越首度於兒童買場，跨圈規劃針對10至20歲客群，引進女裝品牌AIR SPACE、國際潮玩品牌POP MART等，其中，POP MART開幕期間發售全球限量3000隻的 「SKULLPANDA梅花士兵」及多款限量熱賣商品，並祭出開幕滿額贈禮活動，搶攻年輕世代的強勢消費力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言