你被「班克斯」了嗎？8億自碎畫「垃圾桶中的愛」抵台

由當代最神祕也最具話題性的班克斯(Banksy)創作、被譽為21世紀最具代表性的當代藝術作品《垃圾桶中的愛》 (Love is in the Bin ),今起至8月13日在台北當代藝術館公開亮相。當代館表示,本展採線上預約免費參觀,邀請大家一睹塗鴉藝術家班克斯從街頭對抗到顛覆藝術市場的經典之作。

2018年,班克斯的「氣球女孩」在倫敦蘇富比以104萬英鎊成交。落槌後,畫作的一半當著眾人面前被畫框內的碎紙機絞為碎條,並改名為「垃圾筒中的愛(Love is in the Bin)」。此一惡作劇式的「行為藝術」嚇壞拍賣行中的工作人員與買家,蘇富比歐洲當代藝術部門主管布蘭奇克(Alex Branczik)爆出名言:「看來我們剛被『班克斯』了」(It appears we just got Banksy-ed)。標得此畫的藏家,仍決定照原價買下作品。

班克斯這次的「行動藝術」,相繼電視電影「艾蜜莉在巴黎」、「庫伊拉」引用。這幅史上首幅「自碎畫」三年後重返拍場,拍出台幣7.8億的天價,迄今仍是班克斯最高成交金額之鉅作。

當代館館長駱麗真表示,為了呈現這件作品的特色,感受班克斯自毀行為以及重新詮釋的創作形式對當代藝術的影響,展區內特製一座透明的玻璃展櫃,作品正面可以看到畫框下緣被裁切成細條狀,上半部仍保留著心型氣球圖;而背面則可看到碎紙裝置,長形凹槽內還留著BANKSY的簽名字樣。透過360度的展陳設計,觀眾可細細領略這件作品全貌。

當代館表示,此次展覽採線上預約制,免費參觀,因應展間容留人數與觀展品質,觀眾須提前至ACCUPASS活動通預約 (https://mocatpe.tw/art04qraRA),展覽期間分三梯次開放預約:第一梯次6/21(三)中午12:00、第二梯次7/5(三)中午12:00、第三梯次7/19(三)中午12:00。現場候補則視展間容留人數,開放現場無預約的觀眾入場。