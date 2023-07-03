ZENDURE 1000W小坦克戶外行動電站 告別笨重！全球最輕巧儲能設備

喜愛戶外走跳但離不開『電』的你，對於攜帶『又大又重』的行動電站總是感到無力嗎？今年！我們帶來由美國快充先驅 ZENDURE 推出的輕巧強悍戶外電站，主打大瓦數、大容量也可以很輕巧，打破以往我們對儲能電站的笨重形象，重新定義戶外用電輕美學。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

1016Wh大容量1度電，只要8.3公斤輕鬆帶著走，比市面上同級產品體積大幅減少 62%，重量輕 43%，一家老小都拿得動，還可以為你的後車廂騰出更多的收納空間，絕對是有史以來最輕巧的 1000W 行動電站。輕巧的體積下，蘊含1000W強大輸出瓦數，可以支援八、九成戶外所需電器，如：電烤盤、電暖器、咖啡機、飯鍋到行動冰箱、風扇….等，都可以輕鬆駕馭。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

主機採用鋁合金機身完美防塵，征服多變環境，電芯選用電動車採用的EV等級，可高達3,000次循環壽命，LCD大螢幕充放電狀態一目了然，首創「無風扇設計」，不僅大幅減少電站體積也減去風扇噪音。內部選用不易發熱的高頻電路搭配散熱性極佳的鋁合金外殼，在使用高瓦數電器時，可將熱能迅速導出機體外，散熱速度比風扇更快、更安靜，讓你在享受安靜的同時也無需擔心安全問題。



圖 / 有.設計 uDesign 提供