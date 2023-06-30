暑假嗨玩！MITSUI OUTLET PARK「巧虎環遊世界趣2.0」林口、台中港、台南同步登場

小朋友最喜歡的巧虎出沒MITSUI OUTLET PARK！今年暑假，巧虎與好友們帶來不一樣的知名世界景點，即日起至9月3日在MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南分別打造「走趣澳洲大冒險」、「美國西部拓荒大冒險」、「非洲草原獵遊大冒險」，活動期間完成闖關任務並出示指定金額消費發票，還可兌換「限量巧虎周邊好禮」，邀請大小朋友跟著巧虎的腳步，一起環遊世界趣！

MITSUI OUTLET PARK林口的「走趣澳洲大冒險」，設計了澳洲袋鼠跳跳草原、大堡礁海底隧道等，探索澳洲自然風情，好玩又好拍；MITSUI OUTLET PARK台中港的「美國西部拓荒大冒險」，可以跟巧虎一起搭上採礦列車環遊沙漠中的牛仔小鎮，還能遇到桃樂比和小花；MITSUI OUTLET PARK台南的「非洲草原獵遊大冒險」設置了草原動物馬拉松遊樂設施，斑馬造型的旋轉木馬超可愛，還有熱氣球和非洲草原動物們相伴，旅途中處處充滿驚喜。小朋友們更可變身小小特務，在環遊世界的同時挑戰各項闖關任務。

MITSUI OUTLET PARK「巧虎環遊世界趣2.0」邀請大小朋友來闖關。 圖／截取自影片(三井OUTLET巧虎環遊世界出任務)畫面

此外，8月27日前還有「巧虎環遊世界趣2.0」著色比賽，可於MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南官網下載線稿，或於設施服務台索取巧虎著色圖紙，完成著色並現場繳件，每設施前400名繳件即贈限量巧虎貼紙一份，優勝者還有機會獲得MITSUI SHOPPING PARK商品抵用券。今年暑假就帶孩子到MITSUI OUTLET PARK來場寓教於樂的探險吧！

更多活動詳情請上MITSUI OUTLET PARK官網 https://reurl.cc/8j6k4y