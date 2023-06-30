臺味音樂劇「勸世三姊妹」台北站首週票房近完售

口碑炸裂、迅速在音樂劇市場獲得迴響的臺灣音樂劇「勸世三姊妹」將於本週六（7/1）於臺北表演藝術中心大劇院開始臺北站9場演出。不僅舞台規模升級、服裝繽紛華麗、歌舞陣容浩大，也與各類人氣話題品牌展開合作，結合好吃、好看、好聽、好用、好放鬆的感官體驗，讓觀賞音樂劇能夠成為套裝行程般的休閒活動，開心娛樂一整天。

由金鐘編劇詹傑、躍演藝術總監曾慧誠、音樂總監康和祥攜手打造的「勸世三姊妹」，兩年前讀劇版演出旋即刮起話題風潮，今年年初於高雄衛武營世界首演更以炸開式口碑完售，如今七月移師臺北，劇團加碼升級電動舞台，配合炫目的影像、燈光等視覺效果，以及融合現代、爵士、街舞、牽亡歌陣等元素的感人音樂及華麗歌舞，讓星座大師唐綺陽在看完演出精華後就眼泛淚光，邀請百萬粉絲一起進劇場看戲；衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬更力讚康和祥為「近年最棒的音樂劇作曲家之一！」

「勸世三姊妹」呈現台灣文化中對於逝者生者勸世勸善的柔情，與觀眾再次走過一趟告別與重聚、失去與存有、成長與重生的故事。圖／大慕可可、躍演劇團提供

「勸世」團隊也於首場演出前舉辦「星光場」搶先看活動，邀請各界知名人士、合作夥伴、相關工作人員等，在正式演出前能有機會完整觀賞「勸世三姊妹」。其中包含霍建華、滅火器 Fire EX.樂團、星座專家唐綺陽、知名導演王小棣、瞿友寧、魏德聖、脫口秀演員黃豪平、百老匯演員楊呈偉等眾多業界好友共襄盛舉，也希望能以這樣的活動帶動臺灣民眾的看戲風潮，讓好戲廣為人知。

導演曾慧誠表示：這齣戲從創作之初，就設定這是一齣屬於「群演」概念的戲。每個演員有自己的角色，也有歌隊群演的部份；有一人分飾兩角的雙胞胎，也有同位演員飾演小孩子與老人這樣的反差。讓演員在面容、樣貌上有所錯置，以表達「你認為的自己，也許不是真正的自己」。也因如此，讓這齣戲的技術條件相當複雜，這次台北站刪減了一些贅戲，讓戲的節奏更加流暢精實，也團隊可以更從容地準備演出。

「勸世三姊妹」以虎尾鄉下家庭的三姊弟的家族故事作為出發，講述大姊宋國珍從小「姊代父職母職」，一手拉拔弟妹長大，養成嗆辣不服輸的個性。因為家族遺產而回鄉的三姊弟，和故鄉親族間發生的逗趣故事。其中加入大量台灣本土文化元素，包含三弦彈唱、三觀道士、牽亡歌陣、孝女白琴等。呈現台灣文化中對於逝者生者勸世勸善的柔情，與觀眾再次走過一趟告別與重聚、失去與存有、成長與重生的故事。