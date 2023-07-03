快訊

再拚一次！112分科測驗4.2萬人報考 比末代指考還多人

高雄交警把網友當女友帶回家被控性侵 檢認「感情糾紛」兩度獲不起訴

「黑熊戰車」神準砲擊震撼軍方 美軍售案卻迫使它難產

有.設計9周年特企！全站消費抽日本機票 首五日LINE PAY結帳再享10%回饋

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
9週年特別企劃——理想生活的樣貌，讓我們從設計思考的角度，讓日子更貼近理想的樣子！ 圖 / 有.設計 uDesign 提供
9週年特別企劃——理想生活的樣貌，讓我們從設計思考的角度，讓日子更貼近理想的樣子！ 圖 / 有.設計 uDesign 提供

有.設計uDesign 9歲了！這些年來感謝大家的支持與陪伴，有.設計已累積20,000個以上的設計商品，回歸「設計」的本質，設計如何讓我們的生活更好？為了解決問題而設立；好的設計能夠解決我們的問題並給予我們更美好的生活。

集結3大主題「享樂」、「充實」、「獨處」，精選出15個質感設計商品獨家優惠中。 圖 / 有.設計 uDesign 提供
集結3大主題「享樂」、「充實」、「獨處」，精選出15個質感設計商品獨家優惠中。 圖 / 有.設計 uDesign 提供

9週年特別企劃——理想生活的樣貌，讓我們從設計思考的角度，讓日子更貼近理想的樣子！這次集結3大主題「享樂」、「充實」、「獨處」，精選出15個質感設計商品獨家優惠中，學會平衡生活，學會享受當下，還有欣賞這沿途的風光；理想的生活，來自於實現生活中的理想，不一定跟富裕有關，但需要「知足」與「愛」。

有. 設計9歲生日慶特輯活動期間，首五日LINE Pay結帳再享10%回饋，全站消費滿額抽日本關西雙人來回機票以及凡消費即享5,000購物金，更多活動詳情，現在就去有.設計uDesign活動頁面 一探究竟！

榮獲德國IF設計大獎，讓旅行也能潮流有型——Floyd 登機箱。 圖 / 有.設計 uDesign 提供
榮獲德國IF設計大獎，讓旅行也能潮流有型——Floyd 登機箱。 圖 / 有.設計 uDesign 提供

加入有.設計LINE好友 每週一48hrs精選好設計！

加入「有.設計 LINE官方帳號」 好友每週一精選好設計專屬好友折扣。現在立即加入>> 有.設計好友(點我加入)

全站消費抽日本雙人機票與經典好設計，再享5,000購物金

7/3-7/31於全站消費不限金額即可獲得5,000購物金，消費滿5,000元即可抽「日本關西雙人來回機票」，滿額2,500元加碼抽多樣經典設計商品！

全球最輕巧儲能設備 ——ZENDURE小坦克戶外行動電源站。 圖 / 有.設計 uDesign 提供
全球最輕巧儲能設備 ——ZENDURE小坦克戶外行動電源站。 圖 / 有.設計 uDesign 提供

有.設計9歲生日慶特企獨家，【募資熱銷破四千萬】全球最輕巧儲能設備 —— ZENDURE小坦克戶外行動電源站、【榮獲德國IF設計大獎】讓旅行也能潮流有型——Floyd 登機箱 、【全台獨家開賣】強勢回歸無畏風雨俐落隨行——ROLLS反向瞬間捲收傘等精選質感設計品獨家優惠中，獻給期待擁有更理想生活的妳/你，更多活動詳情，請見有.設計網站查詢。

機票 日本

延伸閱讀

黃偉哲率團至日本拜會群馬縣議長 兩市盼恢復熱絡交流

2024年式GR Corolla限量重返日本市場！買到機率比中樂透高一點

俄烏戰爭化肥飆漲 糞肥在日本重新翻紅

影／台南芒果外銷日本中學作營養午餐水果 每公斤110元

相關新聞

台日夢幻聯名！C&C攜手CHOYA 無酒精氣泡飲限量登場

CHOYA海外首款飲料聯名！夏日氣溫直線攀升，以水果口味、清涼暢快的氣泡備受年輕人喜愛的黑松C&C，看準夏日氣泡飲料市場...

ZENDURE 1000W小坦克戶外行動電站 告別笨重！全球最輕巧儲能設備

喜愛戶外走跳但離不開『電』的你，對於攜帶『又大又重』的行動電站總是感到無力嗎？今年！我們帶來由美國快充先驅 ZENDURE 推出的輕巧強悍戶外電站，主打大瓦數、大容量也可以很輕巧，打破以往我們對儲能電站的笨重形象，重新定義戶外用電輕美學。

有.設計9周年特企！全站消費抽日本機票 首五日LINE PAY結帳再享10%回饋

有.設計uDesign 9歲了！這些年來感謝大家的支持與陪伴，有.設計已累積20,000個以上的設計商品，回歸「設計」的本質，設計如何讓我們的生活更好？為了解決問題而設立；好的設計能夠解決我們的問題並給予我們更美好的生活。

空中超跑 解鎖花蓮

家族旅遊精緻小團，解鎖不一樣的花蓮體驗，在教練帶領下親自駕駛「空中超跑」，以時速一七○公里穿梭雲層，俯瞰世上絕無僅有的縱...

山崎、白州百周年紀念酒登台 首席調酒師福與伸二揭幕

日本威士忌先驅者「山崎蒸餾所」於1923年創立，今年迎來令人矚目的100周年里程碑。致敬山崎酒廠百年盛典，台灣三得利不僅...

太想打卡的點！Isabel Marant攜手藝術家造東京新地標

今年夏季全球旅遊大爆發，也帶動了觀光勝地的商機。FENDI在西班牙太陽海岸著名時尚區巴努斯港（Puerto Banús）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦