有.設計9周年特企！全站消費抽日本機票 首五日LINE PAY結帳再享10%回饋
有.設計uDesign 9歲了！這些年來感謝大家的支持與陪伴，有.設計已累積20,000個以上的設計商品，回歸「設計」的本質，設計如何讓我們的生活更好？為了解決問題而設立；好的設計能夠解決我們的問題並給予我們更美好的生活。
9週年特別企劃——理想生活的樣貌，讓我們從設計思考的角度，讓日子更貼近理想的樣子！這次集結3大主題「享樂」、「充實」、「獨處」，精選出15個質感設計商品獨家優惠中，學會平衡生活，學會享受當下，還有欣賞這沿途的風光；理想的生活，來自於實現生活中的理想，不一定跟富裕有關，但需要「知足」與「愛」。
有. 設計9歲生日慶特輯活動期間，首五日LINE Pay結帳再享10%回饋，全站消費滿額抽日本關西雙人來回機票以及凡消費即享5,000購物金，更多活動詳情，現在就去有.設計uDesign活動頁面 一探究竟！
加入有.設計LINE好友 每週一48hrs精選好設計！
加入「有.設計 LINE官方帳號」 好友每週一精選好設計專屬好友折扣。現在立即加入>> 有.設計好友(點我加入) 。
全站消費抽日本雙人機票與經典好設計，再享5,000購物金
7/3-7/31於全站消費不限金額即可獲得5,000購物金，消費滿5,000元即可抽「日本關西雙人來回機票」，滿額2,500元加碼抽多樣經典設計商品！
有.設計9歲生日慶特企獨家，【募資熱銷破四千萬】全球最輕巧儲能設備 —— ZENDURE小坦克戶外行動電源站、【榮獲德國IF設計大獎】讓旅行也能潮流有型——Floyd 登機箱 、【全台獨家開賣】強勢回歸無畏風雨俐落隨行——ROLLS反向瞬間捲收傘等精選質感設計品獨家優惠中，獻給期待擁有更理想生活的妳/你，更多活動詳情，請見有.設計網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言