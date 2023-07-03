有.設計9周年特企！全站消費抽日本機票 首五日LINE PAY結帳再享10%回饋

有.設計uDesign 9歲了！這些年來感謝大家的支持與陪伴，有.設計已累積20,000個以上的設計商品，回歸「設計」的本質，設計如何讓我們的生活更好？為了解決問題而設立；好的設計能夠解決我們的問題並給予我們更美好的生活。



集結3大主題「享樂」、「充實」、「獨處」，精選出15個質感設計商品獨家優惠中。 圖 / 有.設計 uDesign 提供

9週年特別企劃——理想生活的樣貌，讓我們從設計思考的角度，讓日子更貼近理想的樣子！這次集結3大主題「享樂」、「充實」、「獨處」，精選出15個質感設計商品獨家優惠中，學會平衡生活，學會享受當下，還有欣賞這沿途的風光；理想的生活，來自於實現生活中的理想，不一定跟富裕有關，但需要「知足」與「愛」。



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榮獲德國IF設計大獎，讓旅行也能潮流有型——Floyd 登機箱。 圖 / 有.設計 uDesign 提供

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全球最輕巧儲能設備 ——ZENDURE小坦克戶外行動電源站。 圖 / 有.設計 uDesign 提供