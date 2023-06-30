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暑假看「咒術迴戰展」喝飲品享優惠

聯合新聞網／ 聯合數位文創
憑三分春色發票於展覽現場購票，可享360元優惠票價。圖／聯合數位文創提供
憑三分春色發票於展覽現場購票，可享360元優惠票價。圖／聯合數位文創提供

日本官方「咒術迴戰展」搭配動畫第二季暑假開播，6月30日起正式於高雄駁二大勇P3倉庫盛大開展，由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權，成功引進「咒術迴戰展」開啟海外巡迴，繼台北展出後，高雄為台灣最終站，後續將移展到香港、新加坡、馬來西亞等地。此次主辦特別規劃高雄限定全新展區「術式拍照亭」，還有獨家紀念商品，讓人期待值破表，成為今年暑假必訪的人氣動漫展！

主辦單位聯合數位文創表示，此次與三分春色連鎖飲料店合作，憑三分春色發票於展覽現場購票，可享360元優惠票價(全票390元，限購1張)。即日起於三分春色門市，憑展覽彩印票根購買海洋系列飲品「海洋晴檸」、「海洋夜莓」也有第2件半價優惠(限購2組，2支品項可混搭)，號召粉絲一起看展，炎炎夏日來杯清涼飲品！

於三分春色門市，憑展覽彩印票根購買海洋系列飲品，享有第2件半價優惠。圖／聯合數位文創提供
於三分春色門市，憑展覽彩印票根購買海洋系列飲品，享有第2件半價優惠。圖／聯合數位文創提供

「咒術迴戰展」上百件人物設定稿、流暢的動作線條設計、嘆為觀止的磅礡場景特效，展場整體設計呼應動畫而有不同情境氛圍營造，還有3大人氣角色等身模型和5大擬真還原場景，包含高雄限定「術式拍照亭」，讓粉絲置身在咒術動漫世界。

今年暑假必訪的人氣動漫展，台灣最終站「咒術迴戰展」於駁二大勇P3倉庫領域展開，展期自6月30日至10月10日止，全票390元，雙人票750元，購票請洽 udn售票網，相關活動歡迎至展覽粉專查詢。

咒術迴戰 馬來西亞 日本

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