限時3天！萊爾富App「整買零取」推Hi Café特濃美式咖啡同品項買7送5
超商周末限定的好康優惠又來了！萊爾富自即日起至7月2日限時3天，於Hi-Life VIP App內的「整買零取」推出Hi Café系列特濃美式咖啡同品項買7送5、特濃拿鐵咖啡同品項買7送4活動，優惠最低達5.8折，快手刀囤貨。
萊爾富自即日起至7月2日限時3天，於Hi-Life VIP App內的「整買零取」推出商品售價55元的Hi Café大杯冰／熱特濃美式咖啡同品項買7送5、售價65元的Hi Café大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡同品項買7送4，每筆訂單限購10組，可冰熱任選，兌換期限達3個月，優惠最低只要5.8折，現省275元，例如購買Hi Café大杯冰／熱特濃美式咖啡12杯原售價660元，現在只要385元即可買到。
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