一日之計在於晨！早餐飲料霸主誰當選？奶茶竟只排第三

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「早餐飲料」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大早餐飲料排行。早餐是一天當中最重要的一餐，除了選擇營養價值高的主餐外，若是能來上一杯自己最喜歡的飲品，也能讓心情開朗起來，開啟美好的早晨，而早餐飲料的種類相當多元，從中式到西式應有盡有，其中最受到網友們熱烈討論的早餐飲料又是哪些呢？

「咖啡」提神醒腦還能減肥 傳統「豆漿」好營養又健康 ▲ 網友熱議的六大早餐飲料 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近兩個月內網友針對「早餐飲料」相關話題的討論，可以發現許多網友都有「提神」或「減肥、減脂」的需求，因此喜歡在一早先來杯「咖啡」，而其中「黑咖啡」是最常被提及的品項，就有正在實行減醣飲食的網友表示自己為了達成目標十分節制，「早餐幾乎都搭無糖黑咖啡」、「任何含糖飲料都不能碰，真的想喝飲料，選黑咖啡」，並呼籲堅持下去就能看到身材的變化。

而不少網友想要吃得健康就會選擇「豆漿」，認為「無糖豆漿健康又營養」，能夠補充植物性的蛋白質，另外，也有人大推冬天可以嘗試「熱豆漿+油條蛋餅或燒餅」，是台灣早餐店相當經典的組合。

被網友封為「隨手可得的瀉藥」的早餐店「奶茶」掀起社群熱烈討論，大批網友打趣說道「如果我想清腸胃我會選擇奶茶」、「早上喝早餐店奶茶，必肚子痛，便秘都好了呢！我該開心嗎？」，也引來各種留言推測可能的理由，像是「冰的比較刺激腸胃」、「我聽到會拉肚子是因為奶精和冰塊的部分細菌太多導致的」，不過就有人提到雖然自己腸胃不好，但喝了也沒事，感覺只是個人體質不同的問題。

同樣也是早餐店固定班底的「紅茶」，熟悉的「古早味」備受網友的喜愛，也有不少人直呼「早餐最喜歡吃巧克力厚片配無糖紅茶」，是歷久不敗的早餐飲料。

最後，「牛奶」和「果汁」則是不少爸媽會準備給孩子當作早餐的飲料，有網友分享「兒子要上國中了，要幫他多補充一點鈣質和蛋白質，現在早餐直接讓他帶高鈣牛奶帶去學校喝」，希望透過多喝牛奶，讓成長期的兒子身高發育得更好，並直呼現在市售的牛奶「口味好多，很適合當早餐」，可以輕鬆讓每天的早餐有變化，孩子才不會吃膩。

許多父母親也會自己現打「果汁」，並加入富含營養價值的蔬菜水果，甚至偷偷放入孩子平常不吃的食物，全部打成一杯果汁當作早餐，就變成了家長們解決小孩挑食的好幫手。

在你心目中哪項飲品是搭配早餐的好夥伴呢？台灣的早餐飲料品項非常多元，有些飲品適合搭配特定的主食，有些飲料則是非常百搭，怎樣都好喝，也有些飲品是因為功能取向被選擇，不過無論是搭配哪種飲料，最重要的是一定要記得按時吃早餐，保持身體健康！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「早餐飲料排行_2023」相關討論則數。觀測期間：2023/04/11~2023/06/11，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、地點評論、部落格（排除抽獎文）

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