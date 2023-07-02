「滷」獲芳心？「這類」滷味配料竟是網友們的最愛！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「滷味配料排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大滷味配料。

滷味是台灣的特色小吃之一，有各式各樣的口味與吃法，無論是冷滷、加熱滷味、煙燻滷味，還是麻辣滷味與爆炒的三杯滷味都各有擁護者，滷味的配料更是玲瑯滿目，你想到的食物幾乎都可以變成滷味，滷到入味的食物及香氣更是讓人難以抵擋。

「豆腐、豆干」經濟實惠又有飽足感 「米血」紮實又脆口擄獲網友味蕾 ▲ 網友熱議8大滷味配料 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「滷味配料」的相關話題討論，可以發現網友非常喜歡點「豆類」的豆腐、豆干，而點這些配料的原因不外乎是他們的高CP值，例如有民眾在討論區留言表示「豆類便宜，cp值又超高，月底快沒錢的時候就會點」、「我也喜歡夾一堆豆類，每次吃到後面總覺得豆腐豆乾怎麼都不會減少」，網友們認為豆類配料不但價格便宜，且豆類食材能夠吸附滷汁，創造飽足感，十分划算。

此外，米血、鴨血也是不少網友必點的滷味配料，靠著紮實、無腥味的口感打動無數饕客的心，就有網友表示「吃滷味最喜歡吃脆脆的米血，也愛吃Q軟的鴨血」，得知口感是鴨血、米血擄獲網友味蕾的關鍵。

另外，「鴨翅」受到喜歡啃食的網友歡迎，尤其特別適合冷滷，作為下酒菜更是絕配，像是有民眾在討論區詢問「剛剛啃鴨翅啃到一半突然很好奇有多少人也愛這一味，一樣愛啃鴨翅配啤酒？」，引來許多老饕回覆「冷滷鴨翅就是王道」，可見鴨翅制霸了冷滷的滷味配料。

最後，「甜不辣」也是容易被大家忽略，卻又在買滷味時默默放進籃子裡的品項，就有網友留言「不管吃冷滷熱滷都一定要甜不辣！每次吃滷味必點！」，彈牙的口感與容易入味的特性是甜不辣最吸引人的地方。看完了網友推薦的滷味配料後，你是不是也有未嘗試過的滷味配料呢？下次夾滷味的時候，別忘了嘗試看看，說不定會找到你喜歡的滷味配料喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「滷味配料排行」相關討論則數。觀測期間：2023/03/13~2023/06/13，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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