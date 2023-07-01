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Y2K流行再現復古潮！掌握「這些」元素重返千禧年時尚

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
Y2K流行再現復古潮！掌握「這些」元素重返千禧年時尚 圖片來源/unsplash
Y2K流行再現復古潮！掌握「這些」元素重返千禧年時尚 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「Y2K風格元素」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大Y2K風格元素排行。近期Y2K風格掀起一股復古潮流，成為Z世代指標性的穿搭趨勢，而Y2K是Year 2000的縮寫，在流行時尚方面，指的就是2000年代初期的千禧年穿搭風格，未來科技感與不對稱設計，都是Y2K誇張大膽的代表要素，那麼究竟Y2K風格的關鍵元素有哪些呢？趕快記下來列入購物清單吧！
「鮮豔色彩」Y2K風格必備元素 「亮面皮革」充滿未來感又酷又帥

▲ 熱門Y2K風格元素TOP10 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 熱門Y2K風格元素TOP10 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年月內網友針對「Y2K風格元素」的相關話題討論，可以發現「鮮豔色彩」引起社群熱烈討論，網友表示「桃紅色，非常Y2K風格，又颯又甜辣滿點」、「Y2K是有點繽紛顏色的感覺，至少有個亮色單品」，說明螢光色、糖果色是Y2K穿搭的基本配色，其中粉色系的單品是最經典的，展現滿滿少女感又非常吸睛，但也有人感嘆「螢光單品在黃皮亞洲人身上根本悲劇，我穿上去看起來氣色超差，超像生病或熬夜很多天的感覺」，認為螢光色更適合冷白皮的族群，挑選顏色時要特別留意。未來科技感也是Y2K的核心概念之一，「亮面皮革」、「金屬配件」就是經常被使用的材質與裝飾，無論應用在衣服或是包包等配件上，都相當獨特搶眼，也給人一種酷帥、有個性的感覺，並且亮面皮革搭配上不同的顏色，能夠營造出更多樣的設計氛圍，而金屬配件，則必須閃耀著金屬光澤，如銀色系項鍊、腰鍊、皮帶等，皆是Y2K配件的好選擇，能為自己的穿搭增加亮點。露出曼妙腰身的「低腰褲/裙」應該是不少人心中最具標誌性的Y2K單品，就有網友留言在自己「國高中超流行」，今年再度順應Y2K的風潮「又流行回來」，不過就有大批網友直呼「低腰褲，真的超看身材的，完全不能有腰間肉」、「要比例好的人才適合」，否則很容易「顯腿短和肚子大」，建議選擇「褲襠相對較短」的款式，可以「很好的修飾髖骨的線條，很適合梨形身材」。同樣也能秀出好身材的「短版上衣」，時常與低腰褲、低腰裙成對搭配，是喜歡性感辣妹風女孩們的首選，補充說道「挑選短版剪裁，也是讓腿顯長的好方法」，以及推薦「身材嬌小的女孩」，可以選擇短版上衣加上低腰裙，透過「小露腰線來營造出腰瘦又顯高的效果」。你有跟上Y2K風格時尚的潮流嗎？你自己的穿搭必備單品又是什麼呢？大家也不妨在今年夏天展現盡情自在的穿著打扮，趕緊挑選適合自己的Y2K風格元素，一起在今夏展現你的甜酷態度吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「Y2K風格元素排行 」相關討論則數。
觀測期間：2022/05/01~2023/05/30，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
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