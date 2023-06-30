賈永婕、小羽巧「袋」凱特王妃愛包 溫馨曬默契

曾受英國王妃多次公開愛用的台灣設計師品牌Grace Han近日又有新動態，品牌邀請女星賈永婕與女兒小羽一同拍攝了品牌知名的Love Letter情書包形象照，不僅流露母女情同姊妹般的親密情感，也呈現全系列不同尺寸、顏色、形式的全新Love Letter情書包款，高雅也輕快。

由於小羽今年將從高中畢業、準備出國讀書，這讓媽媽賈永婕更加不捨，也格外珍惜這次一同拍照的時光，並對女兒溫馨喊話：「...我相信在外獨自生活妳一定沒有問題，妳只要記得家人是妳最堅強的後盾，媽媽會永遠支持妳。」而女兒同時也對母親真情告白、想對媽媽表示，「希望妳在愛這個世界的同時，也留一點疼愛給自己。」

兩人身上的多款Love Letter「情書」包出台灣設計師Grace Han、也是品牌創辦人暨設計總監之手。Grace Han的中文名字中有「涵」一字、出自Grace畫家母親王陳靜文女士所賜，而「涵」亦有包容、接納之意，同時品牌也預計將在2023年底重新開幕英國旗艦店，再次燃起一束暖心的、堅毅的、優雅的靈感之光。而在其中一組形象視覺中，賈永婕身穿黑色洋裝搭配珍珠藍色大情書包、女兒小羽則在白色削肩上衣外背上一只紅色後背包，各自展現雅緻與輕快；第二組形象視覺裡，小羽則手提一款鷗灰色小手提包搭配黑色蕾絲小洋裝，與賈永婕身上的黑色短夾克、荷葉邊開衩連身裙，形成風格同中求異的個性對比。