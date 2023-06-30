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賈永婕、小羽巧「袋」凱特王妃愛包 溫馨曬默契

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為台灣設計師品牌Grace Han拍攝形象視覺的賈永婕與女兒小羽，兩人各自運用了鍊條包、手提包造型，展現母女宛如姊妹般的風格神默契。圖／Grace Han提供（合成圖）
為台灣設計師品牌Grace Han拍攝形象視覺的賈永婕與女兒小羽，兩人各自運用了鍊條包、手提包造型，展現母女宛如姊妹般的風格神默契。圖／Grace Han提供（合成圖）

曾受英國王妃多次公開愛用的台灣設計師品牌Grace Han近日又有新動態，品牌邀請女星賈永婕與女兒小羽一同拍攝了品牌知名的Love Letter情書包形象照，不僅流露母女情同姊妹般的親密情感，也呈現全系列不同尺寸、顏色、形式的全新Love Letter情書包款，高雅也輕快。

由於小羽今年將從高中畢業、準備出國讀書，這讓媽媽賈永婕更加不捨，也格外珍惜這次一同拍照的時光，並對女兒溫馨喊話：「...我相信在外獨自生活妳一定沒有問題，妳只要記得家人是妳最堅強的後盾，媽媽會永遠支持妳。」而女兒同時也對母親真情告白、想對媽媽表示，「希望妳在愛這個世界的同時，也留一點疼愛給自己。」

兩人身上的多款Love Letter「情書」包出台灣設計師Grace Han、也是品牌創辦人暨設計總監之手。Grace Han的中文名字中有「涵」一字、出自Grace畫家母親王陳靜文女士所賜，而「涵」亦有包容、接納之意，同時品牌也預計將在2023年底重新開幕英國旗艦店，再次燃起一束暖心的、堅毅的、優雅的靈感之光。而在其中一組形象視覺中，賈永婕身穿黑色洋裝搭配珍珠藍色大情書包、女兒小羽則在白色削肩上衣外背上一只紅色後背包，各自展現雅緻與輕快；第二組形象視覺裡，小羽則手提一款鷗灰色小手提包搭配黑色蕾絲小洋裝，與賈永婕身上的黑色短夾克、荷葉邊開衩連身裙，形成風格同中求異的個性對比。

Grace Han的Love Letter情書包是以信封上的三角線條輪廓融入包款設計，同時也像一個上揚的微笑曲線，象徵每一次打開情書、都像一次滿意的微笑，悄悄揚起心情。新款並將帶來藕粉色、鷗灰色、珍珠藍色等多種新色，並具有鏈條手拿包、雙肩後背包、大型手提包多款包款輪廓，全數約自台幣77,000元至86,000不等。更多包款與配件，則可登入Grace Han官方網站：https://gracehan.shop，瀏覽、購入。

Love Letter小手提包泥土棕色，建議售價約78,977元。圖／Grace Han提供
Love Letter小手提包泥土棕色，建議售價約78,977元。圖／Grace Han提供
Love Letter大手提包珍珠藍色，有著宛如信封開口處的上揚線條，建議售價約86,682元。圖／Grace Han提供
Love Letter大手提包珍珠藍色，有著宛如信封開口處的上揚線條，建議售價約86,682元。圖／Grace Han提供
Love Letter「情書包」本季也推出新款後背形式，輕快並具青春活力。圖／Grace Han提供
Love Letter「情書包」本季也推出新款後背形式，輕快並具青春活力。圖／Grace Han提供
賈永婕和女兒小羽一同出鏡，為Grace Han拍攝全新形象視覺，兩人也各自演繹了不同包款的穿搭造型。圖／Grace Han提供
賈永婕和女兒小羽一同出鏡，為Grace Han拍攝全新形象視覺，兩人也各自演繹了不同包款的穿搭造型。圖／Grace Han提供

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