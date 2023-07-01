超人、蝙蝠俠誰才是經典？DC擴展宇宙電影排行榜出爐！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「DC擴展宇宙電影」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的DC擴展宇宙電影排行。在2022年DC電影創造了許多話題，票房也屢獲佳績，今年則由《沙贊！眾神之怒》揭開序幕，即將推出多部作品，也在各大社群平台備受討論，而本篇文章將聚焦DC擴展宇宙系列電影，一起來揭曉網友們熱議的DC擴展宇宙電影都有哪些！

亨利卡維爾飾演「超人：鋼鐵英雄」最經典 「沙贊！」系列電影好歡樂 ▲ DC擴展宇宙電影TOP8 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年月內網友針對「DC擴展宇宙電影」的相關話題討論，可以發現「超人：鋼鐵英雄」引起社群熱烈討論，網友表示「鋼鐵英雄讚啊，英雄片打架最爽的一部」，並說明「鋼鐵英雄是唯一超人有對手能打架的」，相較於以前其他的超人電影沒有能與之抗衡的敵人，反而很無聊。

然而先前飾演超人的亨利卡維爾，卻宣布自己將不會再以超人之姿出現在大銀幕前，消息一出讓大票粉絲心碎，紛紛喊話「只想看他演的超人」、「永遠的Superman！」，除了滿滿的遺憾外，也對於DC的操作相當不解。

近期推出續集的「沙贊！」，網友留言評論為「合格的DC英雄片啊，進場看也挺不錯的，輕鬆片」，而沙贊2也被稱讚「大姐Mary真的美翻」、「沙贊第一集就去電影院連刷2次都覺得好看，這次沙贊2我看連刷2次也看不膩～」，覺得沙贊是「DC唯一一部比較幽默搞笑的類型」，與其他部DC電影的風格略有不同，且在電影中「埋了不少梗」，可以當作一部喜劇片開心地觀賞。

6月14日在台灣上映的「閃電俠」，日前就有許多搶先看完試映版的影評都大推「太好看了」，並給予高度正面評價「這次閃電俠在超（級）英（雄）電影領域確實有料」、「本來對這次的反派也沒啥興趣，但作為劇情的一部分也很合理很剛好，上映我也絕對要再看一次」，有不少人都表示自己原本完全不抱期待，看完電影後卻「被打臉了」，可以理解即使主演的演員個人出現爭議，DC也要力保這部電影的理由，非常值得進電影院一看。

另外，「水行俠」也因為去年飾演劇中角色的安博赫德與強尼戴普的事件，掀起一波熱議，吸引大家留言推測水行俠2安柏在劇中的戲份是否會有所刪減，而預計在2023年下年度上映的「藍甲蟲」也備受討論，像是「音樂好熱血！」、「哇，蠻好看的樣子」、「這樣的新角色（藍甲蟲）就這個預告看起來，真的有那種耳目一新的感覺了」，劇迷對於DC擴展宇宙的新英雄都感到十分期待。

你最喜歡的DC電影上榜了嗎？又或著哪部電影是你心目中的遺珠之憾？若是平時在家太無聊，不妨參考排行榜上網友們的推薦，看看精采的DC電影打發時間，而下半年DC也上映多部擴展宇宙電影，有興趣的影迷們別忘了進電影院給予最實質的支持！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「DC電影排行」相關討論則數。觀測期間：2023/06/01~2023/06/13，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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