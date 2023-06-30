比利時、英國超模都在用 中性風小包文青前衛全駕馭

為了探索「圖書館精神」，萬寶龍（Montblanc）日前於巴黎時裝周期間再度發表由品牌藝術總監Marco Tomasetta所創作的皮件系列，地點選址於饒富文學意味的LeShack，並有法國模特兒Arthur Gosse、英國紅髮超模Karen Elson、比利時超模Stella Maxwell與英國演員Alex Pettyfer相繼現身，示範或斯文或個性、萬寶龍的多重風格面向。

佔地約450坪的Le Shack過往曾是出版社Calmann-Levy的印刷廠，曾寫下科幻經典《海底兩萬哩》的朱爾凡爾納（Jules Gabriel Verne）、雨果（Victor Marie Hugo）與大仲馬（Alexandre Dumas）的小說都曾在此印製，因而讓這個場域充滿了與文學、知識、想像力的連結。時至今日，Le Shack已經搖身一變成為複合式空間，集結了辦公空間、咖啡館、餐廳、藝廊，並保留了書籍與鑄鐵梯，客似雲來之際，也高度相似萬寶龍強調的「圖書館精神（The Library Spirit ）」，讓今日的文人雅士或大眾，在此交流思想、激盪出全新感受。

時裝周期間，包含法國模特兒Arthur Gosse、英國紅髮超模Karen Elson都在Le Shack的showroom中相繼現身，穿戴上萬寶龍風格3.0系列皮件。其中Arthur Gosse、Karen Elson都身穿上卡其色長袖襯衫，但Karen Elson搭配了七分短褲與手拿包，Arthur Gosse則斜背上一款信差包，展示風尚3.0系列的無性別簡約時尚；該系列包款不僅有立體壓紋，萬寶龍經典的白色六芒星、從登山文化得到啟發的M Lock 4810金屬卡楯，都讓配件具有高辨識度，同時本次在巴黎時裝周期間預發的系列，其中部分已可在台灣萬寶龍專賣店中搜尋，藍色款則預計將在9月上市。