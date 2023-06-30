「出海」了！帝舵Pelagos新表 致敬阿靈基紅牛帆船隊

為了向去年結盟展開合作的阿靈基紅牛帆船隊（Alinghi Red Bull Racing）致意，帝舵（TUDOR）推出兩款全新表款：自動腕表Pelagos FXD與計時碼表功能的Pelagos FXD Chrono，鮮明搶眼的蔚藍色，預示帶來一段激烈、高強度、充滿樂趣的海上時光。

自2022年TUDOR選擇與阿靈基紅牛帆船隊後，這也是TUDOR首次將領域展開至海上帆船賽事。帆船賽事需要船員們的通力合作，在不規則、非水平、無論風向與海況皆瞬息萬變的環境下在最短時間內換位操控決策並行動，不僅是帆船賽事的高難度挑戰，更回應了對時間節奏精準掌握的關鍵性。

兩款新表混合使用了碳複合材質、鈦金屬及精鋼成為表殼材質：其中鈦金屬運用在雙向旋轉外圈上，以強調其耐用、輕盈；啞黑色的碳複合材質則成為字圈和60分鐘逆向刻度字圈的選擇，為表款賦予了風格的質變，並塗覆以Super-LumiNova®夜光塗層，讓船員在惡劣天候下也能清楚辨讀時間。