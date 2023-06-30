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「出海」了！帝舵Pelagos新表 致敬阿靈基紅牛帆船隊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
帝舵（TUDOR）推出兩款全新Pelagos FXD與Pelagos FXD Chrono腕表，預示帶來一段激烈、高強度、充滿樂趣的海上時光。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）推出兩款全新Pelagos FXD與Pelagos FXD Chrono腕表，預示帶來一段激烈、高強度、充滿樂趣的海上時光。圖／TUDOR提供

為了向去年結盟展開合作的阿靈基紅牛帆船隊（Alinghi Red Bull Racing）致意，帝舵（TUDOR）推出兩款全新表款：自動腕表Pelagos FXD與計時碼表功能的Pelagos FXD Chrono，鮮明搶眼的蔚藍色，預示帶來一段激烈、高強度、充滿樂趣的海上時光。

自2022年TUDOR選擇與阿靈基紅牛帆船隊後，這也是TUDOR首次將領域展開至海上帆船賽事。帆船賽事需要船員們的通力合作，在不規則、非水平、無論風向與海況皆瞬息萬變的環境下在最短時間內換位操控決策並行動，不僅是帆船賽事的高難度挑戰，更回應了對時間節奏精準掌握的關鍵性。

兩款新表混合使用了碳複合材質、鈦金屬及精鋼成為表殼材質：其中鈦金屬運用在雙向旋轉外圈上，以強調其耐用、輕盈；啞黑色的碳複合材質則成為字圈和60分鐘逆向刻度字圈的選擇，為表款賦予了風格的質變，並塗覆以Super-LumiNova®夜光塗層，讓船員在惡劣天候下也能清楚辨讀時間。

外型上：兩款腕表都具備品牌經典的「雪花」式時針與清楚可辨讀的三角形、正方形與長方形時標，搭配藍色面盤與紅色的計時大秒針等細節；而無論是Pelagos FXD所使用的MT 5602機芯或Pelagos FXD Chrono所使用的MT 5813機芯，兩造皆出自TUDOR之手，並具備70小時動力儲存與矽游絲。

無論是Pelagos FXD腕表或Pelagos FXD Chrono腕表，都具備加長型的尼龍表帶，可纏繞於手腕上、緊密固定。圖／TUDOR提供
無論是Pelagos FXD腕表或Pelagos FXD Chrono腕表，都具備加長型的尼龍表帶，可纏繞於手腕上、緊密固定。圖／TUDOR提供
高張力、瞬息萬變的帆船賽事，更需要對時間的精密掌握與明快決斷。圖／TUDOR提供
高張力、瞬息萬變的帆船賽事，更需要對時間的精密掌握與明快決斷。圖／TUDOR提供
深藍、黑與紅色，加上帝舵的自製天文台認證機芯，成為新款Pelagos FXD的風格DNA與靈魂所在。圖／TUDOR提供
深藍、黑與紅色，加上帝舵的自製天文台認證機芯，成為新款Pelagos FXD的風格DNA與靈魂所在。圖／TUDOR提供
帝舵與阿靈基紅牛帆船隊（Alinghi Red Bull Racing）自2022年展開合作，帝舵並將船體的碳纖維、水翼的鈦金屬與水翼漿葉的精鋼等三種材質，分別轉化於表款設計上。圖／TUDOR提供
帝舵與阿靈基紅牛帆船隊（Alinghi Red Bull Racing）自2022年展開合作，帝舵並將船體的碳纖維、水翼的鈦金屬與水翼漿葉的精鋼等三種材質，分別轉化於表款設計上。圖／TUDOR提供

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