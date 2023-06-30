UOS XLED 4K電視 逼真的感動新視界 定義家庭影音觀賞新高度 七月正式上市開始販售

台灣夏普長官合照由左至右：台灣夏普總經理張凱傑，台灣夏普行銷長蕭家昕出席新品發表會。 圖／夏普 提供

AQUOS是SHARP旗下高階顯示器產品系列的標誌性品牌名稱，蘊含著「高品質」的精神，被授予此名的產品都需要透過對畫質、產品品質和產品完整性的嚴格要求。夏普致力於研發專注於”真實”的產品，呈現出更真實、更細膩、更震撼的視覺體驗。AQUOS電視品牌已經是夏普連續20多年的旗艦產品，以其出色的亮度和色彩對比表現而聞名。

SHARP電視巔峰之作 同步日本超過2000區域控光mini LED上市台灣繼2022年4月發表第一代限量的AQUOS XLED 4K電視之後，此次是AQUOS XLED 4K電視升級款，同樣採用mini LED技術，AQUOS XLED 結合 LCD 電視和 OLED 電視兩者優點，見證極致亮度及栩栩如生的色彩重現，讓你感受光影與色彩的感動。

台灣夏普總經理張凱傑說：“全球電視市場在近幾十年來有了顯著的發展，特別是隨著新型和先進電視技術的引入。由於這些創新，全球電視市場已經成長。作為領先的日本電視品牌，夏普旨在通過不斷發展其技術並專注於創新優質和大尺吋電視來推動市場增長。今天，我們非常興奮地推出新一代的AQUOS XLED 4K電視，AQUOS XLED 4K 65吋電視將在2023年7月上市，75吋將緊接在8月上市。也跟日本同樣運用時下最火紅的日本男星志尊淳成為我們AQUOS品牌大使。自AQUOS XLED 4K電視上市以來，國內外的獲獎不斷，有德國iF設計獎，日本權威影音雜誌[HiVi]推薦最值得購買BEST BUY的機器，夏普對消費者做出承諾，專注於設計以及研發消費者所需所想的商品。”

SHARP AQUOS XLED 4K電視採用了Xtreme mini LED技術，擁有超過2,000個區域控光，它提供無與倫比的動態色彩對比度。此外，大幅增加的88倍的背光LED數，帶來了與傳統顯示器相比6倍的峰值亮度，讓你親眼見證真實世界中色彩的豐富與多樣。

SHARP AQUOS XLED 4K電視更細緻、更明亮、更逼真，定義家庭影音觀賞新高度。 圖／夏普 提供

SHARP AQUOS XLED 4K電視設計有Deep Chroma QD最新量子廣色域技術，完美同步影像的亮面與暗影，讓光的三原色更加純粹，與傳統顯示器相比，色域覆蓋面積增加了20%以上。提供觀影者如臨其境的視覺體驗。

為了提供沉浸式的音響體驗，SHARP AQUOS XLED 4K電視配備了一個ARSS+ （AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS）環繞聲揚聲器系統，電視的背面裝有11個環繞螢幕的揚聲器，最高音訊可輸出85W，並與立體音響格式"Dolby Atmos®（杜比全景聲）"的加乘效果，為您帶來身臨其境沉浸式音響體驗。

自上市日起到九月底止，買AQUOS XLED 4K電視即贈市價NT$15,900的日本水活力空氣清淨機。（家電專輯）