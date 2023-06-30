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衛武營迎5周年 攜手福華飯店推聯名親子主題房

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
衛武營國家藝文中心迎接5周年，今年暑假主打的「2023花露露的童樂節」將與福華飯店合作，聯名推出以「宇宙樂園」概念打造的親子主題房。記者王昭月／攝影
衛武營國家藝文中心迎接5周年，今年暑假主打的「2023花露露的童樂節」將與福華飯店合作，聯名推出以「宇宙樂園」概念打造的親子主題房。記者王昭月／攝影

衛武營國家藝文中心迎接5周年，今年暑假主打的「2023花露露的童樂節」將與福華飯店合作，聯名推出以「宇宙樂園」概念打造的親子主題房。福華大飯店也加碼優惠，住房專案可享衛武營花露露的童樂節目購票8折優惠。

衛武營創設至今累積入館人次突破1000萬人次，今年7月6日到23日將再推出老少咸宜的「花露露的童樂節」，廳院連續3周推出精彩節目，另有戶外移動故事屋、大遊行、迷你足球與拔河、工作坊、電影及市集，特別的是，今年再與高雄福華大飯店推出聯名親子主題房。

衛武營藝術總監簡文彬表示，福華飯店與衛武營合作多年，除供國際藝文表演團體住宿外，也支持藝文產業，去年推出「花露露的童樂節」聯名親子主題房後，搶訂一空，今年將續推出「武營來住～HOVII熊與花露露旅行趣」親子主題房，且範圍擴大到中北部的新竹、石門及溪頭福華飯店，入住享有超值優惠價及豐富周邊贈品。

福華飯店表示，聯名客房內有100公分高HOVII熊迎賓，隨處可見花露露、HOVII熊身影，並加贈HOVII熊帆布提袋、旅行收納袋、馬克杯及杯墊、彩色鉛筆、花露露絨毛公仔、著色本、泡泡瓶等價值超過2000元的周邊商品。另景點住宿懶人包，包括含壽山動物園、旗津史努比渡輪，也有專屬住房專案。

高雄漢來飯店今年暑假也強推「三麗鷗主題房—夏日童樂園」住房專案，入住搭配貝兒絲樂園暢玩門票、獨家聯名的三麗鷗證件套等4大好禮。

衛武營 親子 住宿

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