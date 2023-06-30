名廚、4大麵包天王攜手做公益 愛飯團7度帶美食到偏鄉

會員制美食平台愛飯團今年第七度發起公益活動，29日邀集法料餐廳樂斐LOPFAIT主廚鄭裕錞、甜點主廚戴峻弘（火車）攜手四位天王級麵包師傅——陳耀訓（陳耀訓麵包埠）、 茆晉牂（18度C）、 Ken（KEN BAKERY）、法國籍的阿吉（Guillaume Pédron）（吉可頌），來到南投縣信義鄉的羅娜國小舉辦愛心餐會。

還記得電影《看見台灣》中，那個在玉山上唱歌的合唱團嗎？位於海拔1,000多公尺的羅娜國小，有著一群會唱歌的布農族孩子，就是這次愛飯團愛心餐會的貴賓。除了由四大麵包天王分別為不同年級的孩子，開四堂大師級的麵包課程；精品界知名的丹尼爾花藝（honeyDANIELS）也帶著孩子們出外採集野花、搭配花材，自己設計並製作美麗的餐桌佈置。在這一天，孩子們成為正式餐會的主角，由大人們為他們說菜、上菜，品嚐法料主廚鄭裕錞與甜點主廚戴峻弘的好手藝。

愛飯團團長許心怡表示：「愛飯團除了一直推廣台灣精緻的美食文化及活動外，很早以前就發心，希望帶著台灣偏鄉的孩子們認識美食及相關領域，讓他們透過食物和餐桌認識世界。」

「這些偏鄉的的孩子們其實缺少的不一定是資源（他們也有電腦教室），而是胸懷世界的體驗和眼光，或是未來這個世界很需要的，美學競爭力。」許心怡說：「或許讓孩子們體驗發酵的麵團在手心裡的生命力，也是一個方法。」

在許心怡的號召下，四大麵包天王二話不說地鼎力投入。包括正忙著搬遷新店、睡眠嚴重不足的陳耀訓，有二個台法混血女兒的法國可頌大師阿吉（還自備翻譯），愛飯團公益活動老班底「麵包超人」KEN BAKERY 的Ken，還有南投在地的強棒埔里「18度C」創辦人茆晉牂。茆師傅不但要自己下來帶小朋友們做麵包，他要用自創品牌的巧克力、冰淇淋和麵包帶動整個南投觀光的經驗，帶給小朋友們不同的啟發。