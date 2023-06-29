周邊商品秒殺！首爾超人氣甜甜圈Knotted快閃晶華

「韓國第一甜甜圈」Knotted甫登台，周邊商品就被粉絲預約一掃近空，品牌緊急自韓國補貨，可見其魅力。Knotted甜甜圈不僅風靡韓國，就連K-pop天團BTS都與它推出聯名商品。台北晶華酒店7月1日至7月31日開設快閃店，除了經典鮮奶油、香草奶油、可可布丁碎片、南洋咖椰奶油、覆盆子果醬等5款經典口味，以及烏龍奶茶和夏日芒果兩款專為晶華設計的限定口味，還帶來首爾本店專屬的造型蛋糕、招牌布偶及多款伴手禮。

Knotted隸屬於韓國餐飲集團「GFFG」，旗下共擁有11個不同主題的餐飲品牌，品牌創始人兼執行長Lee Joon-beum為快閃點專程來台，他表示，Knotted的使命就是「讓顧客每天都快樂」，希望這波快樂體驗也能席捲台灣。台北晶華酒店餐飲部執行副總羅明威笑說，7月即將掀起「晶華韓流」，邀請民眾一起來品嘗清爽的韓式甜甜圈新滋味。

GFFG此次與晶華酒店合作，選派了8位優秀的廚師及營運團隊成員來台，每日新鮮現做現賣，期望用滿滿的誠意以及道地甜蜜的滋味直接圈粉。

Knotted的品牌意象是一個Q版的微笑臉，2017年於首爾島山公園開設第一家店，每日可賣出超過3,000顆甜甜圈，在KOL以及韓流明星們的捧場推薦之下，品牌快速成長，至今已有14家據點。店內最受歡迎的品項是Knotted招牌鮮奶油甜甜圈，做法與坊間的甜甜圈不同，先將麵團兩面油炸、再夾入或灌入各色鮮奶油，奶油飽滿，無法一口盡享，最好以刀叉優雅切食。

Knotted也為晶華快閃店打造兩款特殊口味，分別是將Knotted 經典奶油黃金配方，與台灣烏龍茶元素巧妙結合的烏龍奶茶，以及混和台灣夏日盛產的芒果與鮮奶油內餡打造的夏日芒果口味。

快閃期間，甜甜圈不單售，僅提供每組六入售價680元，新鮮製作、每日限量供應，需透過「晶華美食到你家」(https://shop.silkshotelgroup.com/RT) 美食外帶外送平台進行預購。

此外， Knotted也帶來兩款店內招牌蛋糕，分別是蹦蹦邦尼兔以及雲朵巧克鮮奶油，售價皆為880元。另有多達15款周邊商品，包括有著四種夢幻色澤可供選擇的Sugar Bear、招牌熊熊蠟燭以及俏皮香氛吊牌等。