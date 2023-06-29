收藏盒免費送？這手表大方獻好康 防磁更耐寒挑戰極限

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明各地多雲到晴…雙北留意午後大雷雨 8縣市迎36度極端高溫

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
面盤上使用的14只自體發光氣燈，讓無論是在南極或惡劣光源下，都能清楚閱讀時間。圖／波爾表提供（合成圖）
面盤上使用的14只自體發光氣燈，讓無論是在南極或惡劣光源下，都能清楚閱讀時間。圖／波爾表提供（合成圖）

喜歡買東西，更要懂得如何收納、保護。波爾表（Ball Watch）近日推出Engineer系列新品Master II Endurance 1917腕表，同時品牌再加碼：買任一表款再贈送收藏盒乙個，將珍貴的、精密的時光，細心呵護、收納。

被認為20世紀初、南極探險家的Ernest Shackleton爵士在南極生活近兩年，鼓勵了無數後世的追隨者。波爾表（Ball Watch）以此為靈感，推出了Engineer系列新品Master II Endurance 1917腕表，並帶來黑色、綠色與限量1,000只的冰藍色，展現精密與強悍的二合為一。45毫米的精鋼表殼裡，乘載了編號BALL RR1108的自動上鍊機芯，機芯通過瑞士天文台認證，因此在精準、穩定度上有水準之上的表現。由於南極的日照短暫，照明成為表款的重點之一：共使用14只自體發光氣燈，因此無論白晝或黑夜，同樣能清楚辨讀時間。

溫度則是在南極生活的另一挑戰，畢竟南極大陸的年平均氣溫為攝氏零下25度，為此表款並使用了特製的耐寒機芯油，可抵抗攝氏負49度的低溫。因此讓表款機芯在低溫的惡劣情況下，仍能如常運作，同時面盤表款的3點鐘方向再具有放大效果的凸透鏡，讓閱讀日期更加便利。為此波爾表在新品之外再加碼，只要從即日起至7月31日為止，購買品牌任一表款，即再贈送具有Ball Watch品牌Logo的收藏盒一個，數量有限、送完為止。

透明的藍寶石水晶玻璃中，可欣賞到自動盤上的Ball字樣與打磨修飾工序。圖／波爾表提供
透明的藍寶石水晶玻璃中，可欣賞到自動盤上的Ball字樣與打磨修飾工序。圖／波爾表提供
從時標、指針，一共14只自體發光氣燈，可以清楚辨別小時、分鐘，同時12點鐘方向的氣燈顏色也有所不同，可提供辨別方位。圖／波爾表提供
從時標、指針，一共14只自體發光氣燈，可以清楚辨別小時、分鐘，同時12點鐘方向的氣燈顏色也有所不同，可提供辨別方位。圖／波爾表提供
Amortiser防震裝置透過一個防磁表圈將機芯包覆，因此表款的六點鐘方向也有著草寫的Amortiser字樣。圖／波爾表提供
Amortiser防震裝置透過一個防磁表圈將機芯包覆，因此表款的六點鐘方向也有著草寫的Amortiser字樣。圖／波爾表提供

品牌 腕表 低溫

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