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紙袋減量拚永續 中友百貨結合藝術家推收納環保袋

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市中友百貨公司今天推出「美好生活收納環保袋」，希望藉此讓消費者不索取百貨紙袋。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨公司今天推出「美好生活收納環保袋」，希望藉此讓消費者不索取百貨紙袋。圖／中友百貨提供

為響應永續環保，邁向美好生活，台中市中友百貨公司今天推出兩款「美好生活收納環保袋」，希望藉此讓消費者不索取百貨紙袋，或在購買館內飲料能自備環保杯，為環保盡一分心力。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，減碳生活是全球趨勢，中友百貨也將此設為前進目標，希望從柔性鼓勵著手，希望藉由推出購物袋，讓消費者不索取中友百貨紙袋。

兩款收納環保袋分別請國內知名膠彩藝術家郭羲，以及街頭創作藝術家陳文修，提供作品進行設計，採用聚酯纖維材質，重量僅65g，收納時可捲成春捲大小，放置在個人背包內輕巧又不占空間，展開時尺寸高50×寬40公分，足夠承裝當天購買的物品，非常方便。

收納環保袋今起推出，今起至下個月2日持中友APP會員行動條碼或中友家族卡，當日消費單筆滿999元以上，即可兌換，另還有3種兌換方式。同時，郭羲的「觀物生輝-郭羲 膠彩‧水墨創作展」也正在中友時尚藝廊展出，展期至8月14日。

除了收納環保袋，中友百貨目前使用的購物紙袋均採用赤牛皮原色紙材，並使用符合友善森林FSC標準之油墨印刷，減少重複印刷與染料使用。另也持續與在地小農結合，加強推廣農特產品，從每個持續的微小改變，逐步邁向永續美好生活。

台中市中友百貨公司今天推出「美好生活收納環保袋」，希望藉此讓消費者不索取百貨紙袋。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨公司今天推出「美好生活收納環保袋」，希望藉此讓消費者不索取百貨紙袋。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨公司今天推出兩款「美好生活收納環保袋」，圖左是郭羲的膠彩作品，另是陳文修的塗鴉藝術作品。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨公司今天推出兩款「美好生活收納環保袋」，圖左是郭羲的膠彩作品，另是陳文修的塗鴉藝術作品。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨公司今天推出「美好生活收納環保袋」，希望藉此讓消費者不索取百貨紙袋。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨公司今天推出「美好生活收納環保袋」，希望藉此讓消費者不索取百貨紙袋。圖／中友百貨提供

藝術家 環保 減碳

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