黃宏軒跨足飾品設計 聯名BONNY&READ現身當店長寵粉

台灣知名平價飾品品牌BONNY&READ，近年與BT21、寶可夢等眾多當紅IP和人氣Youtuber居妮等名人推出聯名款，深受年輕人喜愛。今年六月，BONNY&READ飾品首度攜手《飛魚高校生》、《青春有你》的黃宏軒推出聯名飾品，身為運動健將的他更是《全明星運動會》第四季的藍隊狀元。黃宏軒首次跨足設計飾品設計，今日（29）特別他更現身BONNY&READ信義區門市擔任一日店長，大方合照、送禮、幫粉絲配戴飾品，誠意滿滿為粉絲圓夢。

黃宏軒表示自己平常就是沒有飾品無不能出門的人，尤其是耳環，是甚至運動、下水游泳都還會配戴的絕對必需品。他透露自己國中的時候就偷偷去打了耳洞，還東躲西藏怕被發現，本來媽媽非常反對，但後來媽媽也開始會幫他選購耳環。第一次跨足飾品設計聯名的作品中，媽媽最喜歡珍珠項鍊的設計，至於緋聞女友何紫妍（荳荳）？「她審美很好，」他笑說之前的服裝和這次飾品都有送上，希望能得到好友的意見，「她有說這次的飾品很好看！」

黃宏軒參與設計的BONNY&READ的聯名飾品系列非常注重簡約、好搭配，以及抗敏，所以全系列皆使用抗敏鋼飾材質、中性黑白設計，以及多種尺寸，不論男女都能一起選購配戴，夏日抗汗即使運動過程中也不易造成肌膚不適，能成為日常穿搭、運動搭配的造型亮點。全系列共有三款耳環、三款戒指、三款項鍊，以及三款珍珠款式飾品，皆使用鋼材質打造深具個人風格的作品。即日起於門市或官網購買黃宏軒聯名系列滿1,250元即贈刺繡運動髮帶乙條，數量有限送完為止。

男星黃宏軒與BONNY&READ飾品首度攜手推出聯名系列，並於今日擔任信義店一日店長。記者沈昱嘉／攝影 男星黃宏軒與BONNY&READ飾品首度攜手推出聯名系列，並於今日擔任信義店一日店長。記者沈昱嘉／攝影