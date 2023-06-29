無印良品攜手Gogoro！發起限定回收變身電動機車零件

循環永續成為顯學，MUJI無印良品宣布攜手Gogoro，即日起至7月30日，同合作發起「Recycling for Good」限定PP回收再生活動，回收之後的物品，將有機會重新投入循環製程，成為Gogoro嶄新商品中的重要零件，實踐再生與永續。

無印良品從2022年起，在部分門市中，發起「Re park」服務，包括丹寧、玻璃與食物共享等，而與Gogoro的合作，為7月30日前，可將曾於MUJI無印良品購買但已不再使用，由5號PP材質製成、長寬高尺寸分別不超過30公分的PP用品，清理乾淨及乾燥後攜至全台指定MUJI 無印良品門市或指定Gogoro活動門市回收。

之後該素材將有機會重新投入循環製程，成為Gogoro嶄新商品中的重要零件。

MUJI無印良品指定服務門市：微風、比漾、景美、美麗華、文心、金典、竹北、尚順、LaLaport台中、中壢、耐斯、三多、左營、屏東與南紡，共15間門市。

Gogoro指定門市：Gogoro全台直營與加盟門市（不含服務中心及交車中心及社區店及 7 間特殊門市：鳳山中山西門市、左營自由四門市、永和成功門市、三重集成門市、板橋萬板門市、中壢龍岡門市、屏東和平門市）。