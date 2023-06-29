觀光客來了！台北101人潮倍增、最高樓吃到飽「饗 A Joy」7月中開幕

現在走進台北101觀景台，迎面而來是各國觀光客面孔，台北101總經理朱麗文指出，台北101一月至五月入館人潮倍增，目前大約回復至2019年觀光客全盛期的7、8成左右，購物中心部分，上半年業績至今超過3成。觀光客持續回流，加上內需買氣火熱，隨後又是百貨下半年旺季，去年全館業績達180億元創史上新高的台北101，今年業績將持續向前奔跑。

暑期人潮出動，7月台北101持續有話題新店進駐。7月1日觀景台有「白水豆花」進駐、購物中心B1有百年頂級香氛CREED、植感保養，L'HERBOFLORE蕾舒翠開幕。位於86樓話題不斷的全台最高吃到飽餐廳、饗賓集團旗下最高檔Buffet定位的「饗A Joy」也即將在7月中開幕，客單價每人3千元左右。GUCCI改裝擴大預計在9月完成。

台北101迎接暑期親子客，觀景台特別打造全新「OPEN TO GREEN雲端永續公園」，並設計「ESG環教走讀」體驗行程，在室內涼爽空間不需日曬，就可讓親子參與環境教育學習課程。暑期購物回饋部分，7/13至8/13指定銀行信用卡於全館單筆消費滿3千，購物金點數10倍送，於國際精品、珠寶腕表消費滿1萬點數10倍送。

疫情期間，精品齊聚的台北101購物中心、遠東SOGO復興館迎來內需市場對精品的強勁買氣，兩家商場業績屢創新高，2022年業績更是呈現拉鋸戰，幾乎不分軒輊，台北101購物中心在今年業績可望持續向前衝、200億大關指日不遠，另一頭，SOGO復興館上半年業績達90億、2成成長，全年業績也朝190億（含稅）奔進。

朱麗文表示，業績占整體營收達7成的精品業種，今年仍有2成多成長，人潮回來了，也大力帶動餐飲、一般業種有6、7成的成長力道。面對接下來SOGO台北大巨蛋、統一時代百貨二館將陸續誕生，朱麗文認為，信義商圈是全世界密度最高的百貨，通常開越多、人潮越多，對整個商圈都是好事。

台北101觀察，目前外籍旅客中以韓國來客占比最多、達3成，歐美、東南亞旅客各2成多，日本為1成，日本多受到日圓貶值影響出國意願。台北101觀景台部分，目前整體外籍購票占比7成、本國籍3成。購物中心部分，至今外籍退稅占比12％，退稅平均客單為3萬。