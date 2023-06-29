統一超商打造首家本土企業自創線上購物商城「iOPEN Mall」

瞄準千億網購商機、降低中小企業數位轉型風險，統一超商發揮通路影響力，藉由超過1,600萬會員的OPEN POINT生態圈、遍布全台的集團物流倉儲、6,700家7-ELEVEN門市，打造人人都能當頭家、輕鬆線上創業的全新線上購物商城「iOPEN Mall」，成為首家本土企業自創的購物商城，為微型創業家輕鬆帶來豐沛的消費客源、多元的行銷資源、便捷的寄取貨服務，首年更主打零開店費、零系統費、零交易手續費的早鳥專案，更提供全台最綿密、安心的寄取件服務網絡，2023年底前常溫與冷凍店取包裹運費最低下殺5折起。

根據經濟部「2022年中小企業白皮書」統計，台灣中小企業家數超過159萬家，占全體企業逾98%，創歷年新高。其中觀察到中小企業正面臨數位轉型導入門檻與成本過高，加上轉型過程中，還有少資金、缺客源、無經驗等痛點，以及外部因素如部分國際購物商城逐步調整營運費用、超商店取時效等因素，紛紛成為中小企業的數位轉型痛點。

統一超商以深耕在地逾45年的經驗，發揮資源共享與共創商機的理念，籌備近一年架構全新購物商城「iOPEN Mall」，提供微型企業、創業家簡單、秒懂、24小時開放的數位開店平台，開發簡易註冊、快速上架、訂單管理、會員管理、商品管理、帳務管理、物流管理等豐沛的智能管理系統，更藉由3大特色滿足微型企業、微型創業家輕鬆經營網購事業，包含OPEN POINT生態圈提供1,600萬名潛力客源與點數行銷資源、逾6,700家7-ELEVEN門市提供便利又快速的寄／取件服務據點、集團多元溫層與專業的物流倉儲體系，並以優於市場的購物商城開店專案價，降低微型企業數位轉型風險，成為人人都能輕鬆經營網購事業的堅強後盾。

統一超商經營的購物商城「iOPEN Mall」自今年3月起網頁版開台試營運至今，開店商家數逐月倍數成長、單日最高吸引上萬件商品上架，更積極與經濟部中小企業處合作，3個月內已舉辦6場次的數位轉型講座，鼓勵全台各商圈上百萬家微型企業加入，並從招商與運營過程中挖掘更多有趣、高CP值的在地好物獨家推出「城鄉厚禮」專區。即日起App版正式上線，大幅提升微型企業經營電商的彈性與便利性，為統一超商線上線下策略發展全通路藍圖的最後一塊拼圖，強化B2B電子商務市場，持續架構超越全民期待的生活服務平台。

「iOPEN Mall」開台初期網羅後疫時代消費趨勢滿足需求，規劃美妝保健、流行時尚、居家電器、母嬰寵物、休閒零食5大主題電子商店街，更積極招攬販台灣文創商品、商圈特產商品、海外商品等店家，提供消費者購買商品的趣味性與差異性，並與中小企業處合作首創「城鄉厚禮」專區推動在地商家特色名產，讓消費者線上訂、就近取就能買到全台特色城鄉好物，7月更規劃「下單選7-ELEVEN門市取貨享三重好康」活動、「天天71元、711元限定賣場／商品限時特賣」活動，運費挑戰市場超值優惠價，常溫店取包裹限時優惠價35元（定價60元）、冷凍店取包裹限時優惠價99元（定價200元）。

「iOPEN Mall」自7月1日起推出「下單選7-ELEVEN門市取貨享三重好康」活動：7月份不限消費金額、下單選7-ELEVEN門市取貨就送限量CITY CAFE中杯冰美式咖啡，限量20,000杯，送完為止；7月7日至7月11日下單選7-ELEVEN門市取件送運費回饋金35元（限量8,000份）；7月5日至7月11日天天全站購物單筆滿711元，再抽7,111元7-ELEVEN購物金（一天抽1名，共限量7名）。