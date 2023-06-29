夏普「SHARP AQUOS XLED 4K電視」升級款7月登台！定義家庭影音觀賞新高度

愈來愈多消費者重視居家影音觀賞更真實細膩的高品質感受，台灣夏普繼去年4月發表第一代限量的SHARP AQUOS XLED 4K電視之後，再次接續日本發表推出AQUOS XLED 4K電視升級款，同樣採用mini LED技術，結合LCD電視和OLED電視兩者優點，見證極致亮度及栩栩如生的色彩重現。

台灣夏普總經理張凱傑表示，SHARP AQUOS XLED 4K 65吋電視將於今年7月上市，75吋將緊接在8月上市，與日本同步運用時下最火紅的日本男星志尊淳擔任AQUOS品牌大使。自AQUOS XLED 4K電視上市以來，獲得德國iF設計獎，日本權威影音雜誌「HiVi」推薦最值得購買BEST BUY的機器等肯定。

SHARP AQUOS XLED 4K電視採用Xtreme mini LED技術，擁有超過2,000個區域控光，提供無與倫比的動態色彩對比度；大幅增加的88倍背光LED數，帶來與傳統顯示器相比6倍的峰值亮度，見證真實世界的豐富多樣色彩；Deep Chroma QD最新量子廣色域技術，讓光的三原色更純粹，與傳統顯示器相比，色域覆蓋面積增加20%以上，提供觀影者如臨其境的視覺體驗。配備ARSS+（AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS）環繞聲揚聲器系統，電視背面裝有11個環繞螢幕的揚聲器，最高音訊可輸出85W，並與立體音響格式「Dolby Atmos®（杜比全景聲）」加乘效果，打造沉浸式音響體驗。