全家便利商店「芋頭季」登場！再推台北早餐大王「真芳」聯名美食

瞄準甜點與烘焙商機，全家便利商店即日起展開浪漫芋頭季，嚴選芋泥餡料推出一系列香濃、精緻的烘焙新品，其中minimore甜點三本柱：泡芙、塔、千層蛋糕，更分別推出「芋泥奶皇雙餡泡芙」、「芋泥QQ塔」、「芋泥千層蛋糕」，另外還有「芋泥金沙麻吉」麵包等共8款芋頭季烘焙美食。此外，全家便利商店即日起與素有「台北早餐大王」之稱的「真芳」攜手聯名，將真芳招牌紅茶牛奶、碳烤土司帶進全家便利商店店舖，還有獨家開發的minimore「紅茶牛奶蛋糕捲」等美味烘焙品，全系列共計7款商品。

話題熱度、銷售熱潮皆萬年不敗的芋泥堪稱烘焙界寵兒，不論製成麵包、三明治或甜點，總是讓芋頭控難以抗拒。全家便利商店即日起展開浪漫芋頭季，嚴選台灣在地生產檳榔心芋打造綿密細緻、滑順香濃的芋泥，陸續推出8款芋頭烘焙新品，將芋泥美食再推向新高度。

新品首推minimore冠軍甜點新口味「芋泥千層蛋糕」，柔滑芋泥餡搭配柔軟餅皮，層層堆疊出甜蜜美味，售價55元；喜愛飽滿餡料則推薦「芋泥奶皇雙餡泡芙」，綿密芋泥與特製鹹蛋黃奶皇餡完美融合，香甜微鹹的口味帶給味蕾雙重享受，售價42元，7月5日起開賣；「芋泥金沙麻吉麵包」除芋泥、金沙外，再添加Q彈麻糬，售價39元；還有使用100%天然紫薯粉製成的「紫薯芋泥軟歐」，夢幻淡紫色軟歐麵包加入蜜漬芋頭餡，甜而不膩，售價35元，7月5日上市。甜點控不可錯過的minimore「芋泥雪燒夾心」，以鬆軟蛋糕體夾入台灣芋頭與法國蒙太古奶油特製的內餡，顆粒口感富層次，售價48元；「芋泥QQ塔」將白玉QQ與塔皮搭配芋泥餡，售價45元。

全家便利商店芋頭季還推出貝果堡及三明治新品，「芋見起司貝果堡」以金黃Q彈的貝果堡夾入濃郁蜜芋頭餡，再搭配起司與香甜蜂蜜，加熱後芋香十足，售價49元；「芋見香鬆三明治」添加滑順綿密、顆粒明顯的芋頭餡，結合酥脆鹹香的香鬆，呈現經典古早風味，售價42元。

不僅店舖開賣芋頭季新品，全家便利商店旗下電商平台「全家行動購」與App「全+1商城」亦有販售逾20款芋頭美食，包含鮮芋仙「芝麻芋頭圓」、金山芋圓王「冷凍綜合圓」及芋泥千層盒子等，豐富品項甜鹹皆有。

此外，全家便利商店超強跨界聯名再一發！獲網友票選為「台北必吃早餐店」的「真芳」在許多饕客心目中具有獨特魅力，即日起全家便利商店將真芳早餐搬進全台店舖，讓消費者能隨時吃得到真芳現做般的美味，首推「豬肉蛋吐司盒」，還原店內招牌的碳烤吐司，使用手打豬肉漢堡排搭配烤荷包蛋及起司片，加熱即享，售價55元。

本次聯名更獨家開發花生煉乳系列烘焙品，「花生煉乳泡芙捲蛋糕」使用福源花生醬及飛燕煉乳，搭配柔軟蛋糕體與外層泡芙皮，售價45元；「花生煉乳厚片」以牛奶吐司厚片塗抹花生醬及煉乳焦糖奶油，上方再撒上花生角，整體風味甜蜜濃醇，售價39元；「花生煉乳軟法」亦可嘗到絲滑柔順的內餡，特別選用雲林契作花生、飛燕煉乳及天然奶油調製，入口紮實、回味無窮，售價35元。