喬治克隆尼也相挺！OMEGA全新海馬表 變身海上型男

隨著時數盛夏時分，瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前於希臘發表一系列合計11款的藍色「海馬」（Seamaster）腕表，從可搭配正式西裝到專業潛水導向，子系列再分為海面愜意生活的Aqua Terra與強調深潛性能的Ultra Deep，展現全方位對於海洋生活的熱愛，並有品牌大使喬治克隆尼帥氣站台。

海馬Aqua Terra共推出38毫米、41毫米和43毫米世界時區腕表三種款式，並全數具有150米防水性能並使用大師天文台同軸擒縱Co-Axial Master Chronometer機芯，精準、可靠、非一般精密；其中38毫米為漸層的海水藍色面盤、41毫米具備橫向的「甲板紋」、43毫米則將甲板文結合世界地圖顯示，以展示第二地時間。而特別強調深潛導向的則有Ploprof大師天文台腕表與Planet Ocean 6000米大師天文台腕表Ultra Deep兩款格外搶眼；其中Ploprof是從法語的「PLOngeur PROfessionnel」得名、意指專業潛水元，表殼材質採用了O-MEGASTEEL鋼材製作，獨特的不對稱造型還原1971年Ploprof的原型作，其表款特定設計在9點鐘方向，而2點鐘方向則有著安全裝置，漸層的深藍色，一如海底深處的幽微夜光，防水達1,200米之深。

Planet Ocean 6000米大師天文台腕表Ultra Deep則將防水深度推向罕見、深邃的6,000米，並在開發中模擬真實海洋環境條件進行測試，面盤圖案呈現了「挑戰者深淵」（Challenger Deep）的底部，同時一旦以紫外線照射面盤，還將發現「OMEGA was Here」的字樣，是配戴者與OMEGA共同擁有的小秘密。同時OMEGA並推出海馬系列的相關配件，從鑰匙扣、帆船手環、海馬徽標袖扣與精鋼三叉海神波賽頓的手環，將手腕與全身造型相搭配，營造出寬廣、動感、更全面的海洋生活風格。

如果追求專業的潛水腕表，寶珀（Blancpain）也有五十噚系列的潛水自動腕表，表款可防水300米，並以輕量化的磨砂緞面鈦金屬為材質，單向旋轉表圈並使用圓弧、抗刮磨的藍寶石水晶鏡面；雅典（Ulysse Nardin）的Diver Net腕表機芯採用矽質擺輪游絲和DiamonSil鑽石矽晶體擒縱機構的UN-118，除了防水達300米，表殼則運用了碳正離子、以回收漁網製成的Nylo®聚醯胺和95%為再生精鋼的不鏽鋼，深入海洋、愛海洋、並具備環保意念。表款細節如橡膠表帶、表圈刻度也大量採用蔚藍色，輕快、明亮、活力，蔚藍一夏。