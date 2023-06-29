粉紅色的辣雞翅！必勝客「霸王功夫雞翅」3種口味上桌

必勝客也出炸雞翅了！今夏必勝客推出全新「霸王功夫雞翅」，標榜以先炸再烤的手法，帶出獨特的層次風味，並有3種不同的顏色與外觀，帶來大大滿足。

相較於一般常見的二節翅，必勝客「霸王功夫雞翅」選用三節翅，先醃製，再下鍋油炸鎖住肉汁，最後再烘烤烹調，共計有「秘製香料、黑蒜、辣起司」等3種口味。其中「秘製香料」以13種香料調製香氣，具有豐富堆疊的層次；「黑蒜」刷上以在地蒜頭搭配雞汁、雞油特調的蒜香黑醬，呈現黑色色澤；「辣起司」使用特製粉紅色辣起司粉裹於外皮，有著起司香氣與甜辣香氣，還有著粉紅色的外觀。