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粉紅色的辣雞翅！必勝客「霸王功夫雞翅」3種口味上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
辣起司口味的「霸王功夫雞翅」，擁有粉紅色色澤。圖／必勝客提供
辣起司口味的「霸王功夫雞翅」，擁有粉紅色色澤。圖／必勝客提供

必勝客也出炸雞翅了！今夏必勝客推出全新「霸王功夫雞翅」，標榜以先炸再烤的手法，帶出獨特的層次風味，並有3種不同的顏色與外觀，帶來大大滿足。

相較於一般常見的二節翅，必勝客「霸王功夫雞翅」選用三節翅，先醃製，再下鍋油炸鎖住肉汁，最後再烘烤烹調，共計有「秘製香料、黑蒜、辣起司」等3種口味。其中「秘製香料」以13種香料調製香氣，具有豐富堆疊的層次；「黑蒜」刷上以在地蒜頭搭配雞汁、雞油特調的蒜香黑醬，呈現黑色色澤；「辣起司」使用特製粉紅色辣起司粉裹於外皮，有著起司香氣與甜辣香氣，還有著粉紅色的外觀。

霸王功夫雞翅自即日起開始販售，單點每份2隻，158元起；個人餐內含2隻雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一杯330ml可樂或七喜，每套178元起。另外還有霸王功夫雞翅分享餐，每套499元起。使用PK APP訂購霸王功夫雞翅1份（2隻），加1元即可加購黃金薯瓣或薯金幣1份。

必勝客「霸王功夫雞翅」提供「秘製香料口味」。圖／必勝客提供
必勝客「霸王功夫雞翅」提供「秘製香料口味」。圖／必勝客提供
必勝客新推出「霸王功夫雞翅」，共有3種口味可供選擇。圖／必勝客提供
必勝客新推出「霸王功夫雞翅」，共有3種口味可供選擇。圖／必勝客提供
黑蒜口味「霸王功夫雞翅」。圖／必勝客提供
黑蒜口味「霸王功夫雞翅」。圖／必勝客提供

起司 必勝客 粉紅色

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