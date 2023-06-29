《魷魚遊戲》魏嘏雋接台灣觀光代言人 最愛花蓮這地方

疫後解封觀光產業復甦，今年以韓國旅客來台成長最為快速，第1季已達14.8萬人次。交通部觀光局邀請韓國影集《魷魚遊戲》中飾演臥底警察的演員魏嘏雋擔任台灣觀光代言人，盼今年韓國來台旅次達85萬人次以上。魏嘏雋26日訪台拍攝系列廣告，今出席記者會不僅大讚台灣是美食天堂，更表示對花蓮太魯閣印象深刻。

魏嘏雋26日首度造訪台灣，進行為期4天3夜的廣告拍攝行程、品嚐台灣美食、探索自然美景。他今出席記者會接下台灣觀光代言人委任書，並與觀光局「喔熊組長」猜拳互動品嚐美食，大口挑戰喝苦茶，品嚐鹹酥雞、小籠包等在地美味，氣氛熱絡。

魏嘏雋開心地表示，台灣是世界知名觀光景點，也是很有魅力的地方，還有很多美食，之前就想來，很感謝觀光局邀請他當代言人。他這次去很多景點，其中對花蓮太魯閣宛如峽谷的自然景致、野柳地質公園印象深刻，這次還有想吃的芒果冰沒吃到，希望之後能帶家人、朋友以旅遊形式再次到訪。

他表示，自己是演員，也對台灣電影、戲劇產業有興趣，像是電視劇《想見你》、電影《不能說的祕密》、《我的少女時代》，讓他感受到台灣是美麗又感性國家。他會認真宣傳台灣觀光，「號召韓國朋友們一起來當台灣族，大滿足！」

另外，被問到被封為「韓國許光漢」稱號，他也說，在韓國有聽過這樣的稱呼，希望有機會希望可以見到台灣演員許光漢，跟他拍照、聊天或一起合作。

觀光局副局長林信任表示，上周韓國今年來台觀光人次已突破30萬人次，加上韓國疫情前有2800萬出國人次，對這個市場有很大期待。疫後觀光客旅遊習慣有很多改變，經調查對韓國人來說，疫後旅遊距離要短，剛好台灣搭飛機只要2小時；再者，希望出國的期待能獲得最大滿足。

他也說，疫前韓國來台有120多萬人次，其中70幾萬是女性，50幾萬是男性，疫後鎖定年輕女性是首發主力，因此選定年輕帥氣代言人，這次魏嘏雋拍攝的廣告預計8月上映，相信對下半年全球韓僑、韓國市場有幫助。今年國際來台觀光人次希望回到疫情前一半，達600萬人次，其中韓國是62萬人次，現在有魏嘏雋發揮臥底警察魅力，希望至少達85萬人次以上。