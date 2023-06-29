foodpanda「7月優惠碼懶人包」來了！「肯德基、星巴克、漢堡王」最低下殺55折起

經常叫外送的消費者快筆記，foodpanda「7月優惠碼懶人包」來了！包括美食外送、生鮮雜貨、pandamart熊貓超市、pandago即時快遞、外帶自取都有好康。

●美食外送優惠

7月1日至7月15日，指定地區美食外送消費滿199元，輸入優惠碼【爽吃夏夏叫】享79折最高折抵100 元，每人可用3次。

7月1日至7月31日，指定使用者訂購美食外送消費滿649元，輸入優惠碼【仁家想訂餐】現折120元，每人可用2次。

7月1日至7月31日，指定使用者訂購美食外送滿949元，輸入優惠碼【仁家想開吃】現折200元，每人可用6次。

7月1日至7月31日，指定使用者訂購美食外送滿1,849 元，輸入優惠碼【仁家想聚餐】現折430元，每人可用10次。

7月1日至7月31日，美食外送指定店家優惠85折起，指定使用者訂購滿329元，輸入優惠碼【七月熊送】再享85折優惠，最高折抵60元，每人可用1次。

7月1日至7月31日，指定使用者訂購美食外送指定店家滿329元，輸入優惠碼【七月超人氣】享85折優惠，最高折抵200元，每人可用1次。

7月17日至7月30日，指定使用者訂購肯德基滿379元，輸入優惠碼【肯德基啃炸雞】現折50元，每人使用次數無上限，優惠每日數量有限。

即日起至7月27日，指定使用者訂購漢堡王指定餐點，輸入優惠碼【暑假吃堡堡】享55折，每人使用次數無上限，優惠每日數量有限。

7月5日至7月18日，指定使用者訂購星巴克指定飲品，輸入優惠碼【現折星優惠】現折49元，每人可用 1次。

7月6日至7月19日，pandapro用戶訂購肯德基滿329元享85折，最高折抵60元，免輸入優惠碼。

●生鮮雜貨優惠

7月1日至7月31日，指定使用者訂購生鮮雜貨指定店家滿649元，輸入優惠碼【仁家想買菜】享85折優惠，最高折抵300元，每人可用1次。

7月1日至7月31日，指定使用者訂購生鮮雜貨滿1,399元，輸入優惠碼【仁家想購物】享8折優惠，最高折抵500元，每人可用1次。

7月1日至7月31日，指定使用者訂購生鮮雜貨滿2,799 元，輸入優惠碼【仁家想逛街】享75折優惠，最高折抵1,000元，每人可用1次。

7月1日至7月7日，訂購楓康超市滿349元，輸入優惠碼【買一夏楓康】享85折優惠，最高折抵200元，每人可用1次。

7月8日至7月14日，訂閱pandapro，統一超商消費滿349元，輸入優惠碼【7-ELEVEN pro deal】享89折優惠，最高折抵100元。

7月22日，指定使用者訂購生鮮雜貨指定店家滿599元，輸入優惠碼【補貨七】享75折優惠，最高折抵300元，每人可用1次。

7月23日，指定使用者訂購生鮮雜貨指定店家滿999元，輸入優惠碼【爆買七】享75折優惠，最高折抵500元，每人可用1次。

●pandamart熊貓超市優惠

7月1日至7月2日，訂購 pandamart熊貓超市指定分店滿649元，輸入優惠碼【逛逛七】享75折優惠，最高折抵300元，每人可用1次。

●信用卡優惠

7月1日至7月31日，首次訂購全平台消費滿200元，輸入優惠碼【psop22】現折100元，每人可用1次。

7月1日至7月31日，首次訂購全平台使用線上付款，輸入優惠碼【psfppay】享4折優惠，最高折抵175元，每人可用1次，再送一次4折優惠。

7月1日至7月31日，首次訂購生鮮雜貨使用線上付款，輸入優惠碼【psfppaym】享4折優惠，最高折抵250元，每人可用1次，再送一次4折優惠。

7月1日至7月31日，JCB 信用卡獨家優惠：全平台訂購滿300元，輸入優惠碼【psjcb307】現折100元，每人可用1次。

7月1日至7月31日，中國信託LINE PAY卡獨家優惠：全平台訂購滿200元，輸入優惠碼【psctbc307】享88折優惠，最高折抵50元，每人可用1次。

7月1日至7月31日，中國信託LINE PAY卡獨家優惠：活動期間每日上午5點30分至11點全平台訂購滿100元，輸入優惠碼【psctbce307】享85折優惠，最高折抵50元，每人可用1次。

●pandago即時快遞優惠

7月1日至7月31日，首次使用pandago服務，輸入優惠碼【快送】享運費5折，最高折抵80元。

7月1日至7月31日，使用pandago服務，輸入優惠碼【爽送】享運費7折，最高折抵50元，每人可用5次。

●外帶自取優惠

7月1日至7月31日，使用外帶自取服務，指定店家（可不可熟成紅茶、鮮茶道、麻古茶坊、大苑子、五桐號 wootea、mr.wish 鮮果茶玩家、喫茶小舖、軍茶、紅茶洋行）消費滿199元，輸入優惠碼【手搖喝夏七】享8折，最高折抵100元，每人可用1次。

7月1日至7月31日，使用外帶自取服務，萬波島嶼紅茶Wanpo Tea Shop消費滿100元，輸入優惠碼【拿一夏萬波】享9折，最高折抵50元， 每人可用1次。

●附註：優惠碼需為線上付款方可使用，數量有限，兌完為止。實際活動詳情及辦法請以App及官網結帳頁面顯示為主。